Pravice, ki jih je dobro poznati pri decembrskih nakupih

Ljubljana, 12. december 2020 – Decembra večina potrošnikov opravi več nakupov daril. No, in pri Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili nasvete, na kaj morajo biti potrošniki pozorni ter tudi predstavili pravice, ki jih je treba poznati ob decembrskih prazničnih nakupih.

In sicer so tokrat podrobneje opozorili na: če se ob nakupu daril zaplete, na primer zato, ker to obdarovancu ni prav oz. ni po okusu obdarovanca ali, če ste ob nakupu prek spleta dobili poškodovan izdelek oz. ta nima obljubljenih lastnosti.

Primer: Darilo obdarovancu ni prav ali mu ni všeč. Ga lahko zamenjate, vrnete v trgovino?

Številni potrošniki še vedno menijo, da lahko brezhiben izdelek vrnejo v trgovino v 8-ih dneh od nakupa. Kar 76 % anketiranih (N=787) je na vprašanje v spletni anketi ZPS na vprašanje »V trgovini ste kupili oblačilo, doma pa ugotovili, da vam ne pristaja. Ga je je skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov trgovec dolžan zamenjati oz. vam vrniti denar, če izdelek vrnete v roku 8 dni«? odgovorilo z DA.

To je eno pogostejših vprašanj potrošnikov, zato pri ZPS ponovno izpostavljajo, da je zmotno precej razširjeno prepričanje, da mora prodajalec v takšnem primeru vrniti denar ali pa zamenjati kupljeni izdelek, če ga vrnete v 8 dneh. Prodajalec ni dolžan zamenjati brezhibnega izdelka, izstaviti dobropisa ali vrniti kupnine, razen če je to izrecno obljubljal.

Velja vedeti tudi, da pravilo varstva potrošnikov določa pravice potrošnika samo, če ima kupljeni izdelek napako. V tem primeru lahko potrošnik izbira, ali bo od prodajalca zahteval popravilo izdelka, znižanje kupnine, zamenjavo izdelka, ali pa vračilo kupnine. Brezhiben izdelek pa lahko potrošniki zamenjajo ali vrnejo le ob soglasju prodajalca. Le od prodajalčeve poslovne prakse pa odvisno, ali bo dovolil zamenjavo izdelka z drugim, izstavil dobropis, ali pa celo vrnil kupnino v roku, ki je običajno naveden že na računu. Zato potrošnikom svetujemo, da pred nakupom preverijo, kakšne možnosti trgovec ponuja, če jim kupljeni izdelki ne ustrezajo, sicer pa ni z njimi nič narobe. Če trgovec omogoča vračilo, je pomembno, da ob nakupu potrošniki shranijo račun, saj ga bo pri vračilu oz. zamenjavi izdelka zahtevala večina prodajalcev. Z računom bodo dokazovali, da so izdelek kupili v določeni poslovalnici, iz njega pa je razviden tudi datum nakupa.

Vračilo izdelkov, ki so kupljeni na daljavo (npr. po spletu), pa je zaradi narave takšnega nakupa zakonsko urejeno drugače. Ko potrošniki kupujete po spletu, lahko kupljeni izdelek vrnete v zakonsko določenem roku (v Sloveniji je to 14 dni od prejema izdelka), ne da bi vam bilo potrebno navesti razlog vračila. Trgovec vam mora v 14 dneh, odkar ste ga obvestili o odstopu od pogodbe, vrniti celoten znesek, ki ste ga vplačali. Gre za smiselno pravilo, saj potrošnik izdelka pred nakupom ne more pregledati, na razpolago ime le slike in podatke, ki jih zagotovi trgovec.

Primer: Ob nakupu po spletu smo prejeli poškodovan izdelek! Kako naj dokažemo prodajalcu, da je takšen izdelek že prišel do nas?

Včasih pomeni izbira darila le pol bitke, če se karkoli zaplete pri dostavi. Varna in pravočasna dostava izdelka je naloga prodajalca. Ko potrošnik prevzame izdelek in šele naknadno ugotovi, da je ta poškodovan, bo težko dokazoval, da je škoda nastala v postopku dostave.

Zato na ZPS svetujejo, da potrošniki pred prevzemom izdelka natančno preverijo, ali je prejeti izdelek brezhiben, tudi če je sam paket nepoškodovan. Poškodovanih pošiljk naj ne sprejemajo, ampak jih nemudoma zavrnejo. Prej naj poškodbe tudi fotografirajo in o razlogih zavrnitve pošiljke skupaj s slikovnim gradivom pisno obvestijo prodajalca.

Primer: Izdelek nima obljubljenih lastnosti – Ko kupujete nov izdelek, seveda upravičeno pričakujete, da bo takšen, kot je bilo dogovorjeno. Prodajalec vam je takšen izdelek tudi dolžan izročiti. Ste npr. kupili vodoodporne čevlje, ki pa so se povsem premočili že ob prvem dežju? Ali torbico, pri kateri zadrga ne deluje? V teh primerih lahko uveljavljate stvarno napako. Po vaši izbiri lahko zahtevate zamenjavo za nov izdelek, popravilo, vračilo kupnine ali vračilo dela kupnine v sorazmerju z napako. S prodajalcem komunicirajte pisno in ne pozabite na rok, v katerem morate prodajalca obvestiti o odkriti napaki – ta rok je dva meseca odkar ste napako odkrili in največ dve leti od nakupa.

Če ste kupili tehnični izdelek, za katerega velja tudi obvezna garancija, pa se v primeru napak na izdelku lahko sami odločite, ali želite uveljavljati stvarno napako ali pravice iz garancije. V okviru garancije ste najprej upravičeni do popravila izdelka. Šele če ta v roku 45 dni ni popravljen, pa lahko zahtevate zamenjavo za nov brezhiben izdelek oz. vračilo kupnine.

No, to je le nekaj opozoril Zveze potrošnikov Slovenije, ki želi potrošnike opozoriti na njihove pravice, a tudi obveznosti ob vseh nakupih. Praznično so pa še toliko bolj omembe vredni saj se decembru opravi veliko nakupov./Po sporočilu za javnost ZPS pripravil: J.T./LN