Včeraj v Sloveniji za covid-19 umrlo 39 ljudi, okuženih 2107

Ljubljana, 16. december – Včeraj, 15. decembra je bilo v Sloveniji potrjenih 2107 okuženih oseb ob opravljenih le 6579 testih, skupaj doslej skupaj 578.057. Covid-19 je včeraj zahteval 39 življenj , skupaj doslej že 2190 (V Sloveniji po statističnih podatkih povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi).

V bolnišnicah se zdravi kar 1251 s covidom-19, na intenzivni negi pa jih je 211 (+7 več kot včeraj). Iz bolnišnice je bilo v soboto v domačo oskrbo odpuščenih 128 bolnikov s covidom-19.

V primerjavi s prejšnjim torkom je sicer okužb 32 manj. Število dnevnih okužb se torej znižuje, a zelo, zelo počasi. V domovih za ostarele so ozdraveli 204 stanovalci in 82 zaposlenih.

Trend obolelosti s koronavirusom na dan 15. 12. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 6579

– Št. pozitivnih: 2107

– Št. hospitaliziranih: 1251

– Št. oseb na intenzivni negi: 211

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 128

– Št. umrlih: 39

Od 15. decembra, po vsej državi spet deluje javni potniški promet. Po vsej državi se bodo do 23. decembra odprli frizerski, kozmetični saloni, pedikure, cvetličarne, avtopralnice. S tem naj bi preprečili predvsem delo na črno in omogočili, da se dejavnosti izvajajo na nadzorovan in varen način.

Vlada bo sicer na večerni seji odločala o ukrepih od 24. decembra naprej. Od danes pa na prostem ni več potrebno nošenje obraznih mask, če lahko ohranjamo varnostno razdaljo najmanj dva metra.

Drugačno obveščanje o izvidu testa – Z večjim številom dostopnih testov in dostopnega testiranja, tudi uvajanja hitrih testov, se nekoliko spreminja tudi obveščanje, je pojasnila sekretarka Marija Magajne. Dodala je, da je večina ljudi, ki so bili testirani do zdaj, dobila informacijo s strani zdravnika ali vstopne točke, kjer je bil bris odvzet.

“V prihodnje bo ta način avtomatiziran s SMS-sporočilom prek NIJZ-ja, na način, da bo zagotovljena varnost. To bo dvostopenjski način, potrebno bo na podlagi prvega sporočila vnesti nek podatek, ki je znan samo temu, ki mu je sporočilo namenjeno. Potem bo na SMS dobil še izvid testa. Izvide testov je mogoče spremljati tudi prek portala e-zdravje, z dostopom za posameznike,” je pojasnila državna sekretarka. Vsi tisti, ki ne uporabljajo ali ne želijo uporabiti nobenega od teh načinov obveščana, bo še vedno omogočeno sporočanje izvidov prek vstopnih točk oz. zdravnikov, je še dodala.

Vloga za cepljenje je že dostopna in deluje

Vlogo za cepljenje se lahko elektronsko odda na portalu e-uprava (e-uprava.gov.si) na dva načina, z uporabo e-identite, z uporabo digitalnega elektronskega potrdila ali brez uporabe e-identite, z vnosom e-naslova in drugih podatkov. Vloga je že dostopna in že deluje.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili kar 3327na novo okuženih skupaj 22402. 2907pacientov se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 394 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 2.870 osebe, samo včeraj 92. Na hrvaškem so doslej opravili 908 215 testov, od tega včeraj 11387.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 2664 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 34.537 oseb. Včeraj je v Avstriji umrlo 116 oseb, doslej skupaj 4.764.

Nove okužbe po državi

Gradiščanska: 47

Koroška: 289

Spodnja Avstrija: 468

Zgornja Avstrija: 543

Salzburg: 196

Štajerska: 460

Tirolska: 210

Vorarlberg: 116

Dunaj: 335

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN