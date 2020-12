Podeljene jubilejne 50. nagrade Sklada Staneta Severja

Škofja Loka, 20. december 2020 – Na letošnji jubilejni 50. podelitvi Severjevih nagrad (Severjeva nagrada, z uradnim nazivom nagrada Sklada Staneta Severja, je slovenska gledališka nagrada za igralske dosežke profesionalnih in ljubiteljskih igralcev ter študentov dramske igre) so nagrado sklada Staneta Severja prejeli: Jette Ostan Vejrup (Mestno gledališče ljubljansko) in Vladimir Vlaškalić (Drama SNG Maribor), ljubiteljski gledališčnik Bojan Vister (Šentjakobsko gledališče Ljubljana) ter študenta dramske igre Gaja Filač in Klemen Kovačič.

Tako je odločila žirija v sestavi Silva Čušin (predsednica), Nataša Barbara Gračner, Diana Koloini, Tea Rogelj in Zala Dobovšek. Ta je v svoji utemeljitvi za Jette Ostan Vejrup zapisala: »Jette Ostan Vejrup je bila Klitajmestra v Tem nesrečnem rodu Zinnie Harris in Gospa Imelda v uprizoritvi Taka sem kot vi, rada imam jabolka Theresie Walser, po več vlog pa je oblikovala v omnibusu Sedem dni Katarine Morano in Žige Divjaka ter znanstvenem kabaretu 2020 po motivih Yuvala Noaha Hararija (koprodukcija s SNG Drama Ljubljana in Cankarjevim domom)«.

In dodala še: »Igralska prisotnost Jette Ostan Vejrup korenito zaznamuje slovenski gledališki prostor, vanj vnaša interpretativno nepredvidljivost, kompleksnost in širino. Njeno odrsko pojavo odlikujejo popolna navzočnost, samorefleksija in specifična, samosvoja performativna drža. Jette Ostan Vejrup vlogam vnaša polnokrvnost in mesenost, izhajajoči iz trdnega igralskega razmisleka in samospraševanja, kot da gre za nenehen vitalni boj med navdihom in dvomom, poznanim in tveganim, domačim in tujim. Kot igralka načelno stremi k preseganju pričakovane sporočilnosti, ki naj se vedno enakovredno izvaja tako na ravni govorice besed kot telesa. V tem je pogosto nekako dražljivo neujemljiva in z namenom obojestranskega raziskovanja občinstvu zmuzljiva, nadvse ranljiva, a hkrati metodično distancirana. Je igralka s stališčem, tako na odru kot izven njega, z natančnim posluhom za umetniška in družbeno kritična vprašanja.



















V obdobju zadnjih dveh let je Jette Ostan Vejrup v Mestnem gledališču ljubljanskem odigrala štiri izrazito raznolike vloge, v katerih je s svojimi bogatimi igralskimi registri vstopala v svet antične tragedije, elitne politike, socialne realnosti in spektakla.

Markantno, silovito in brezkompromisno je upodobila Klitajmestro v Tem nesrečnem rodu (r. Ivana Djilas), lik je tankočutno ustvarila na stičišču antičnega in sodobnega, starogrške principe je vrhunsko vnesla v tukajšnjost in zdajšnjost, s tem pa izrazila izjemno kompleksnost notranjih bojev, ambivalence ljubezni in sovraštva ter samodržnosti neizprosnih dejanj. Psihološko čvrsto razdelana vloga je v njeni interpretaciji poleg izhodiščne vsebine razprla še niz skrajno pomembnih političnih vprašanj o preigravanju javnega in zasebnega, predvsem pa je – tudi na račun lastne ozaveščenosti – opolnomočila ključna vprašanja o položaju žensk v današnjem svetu; njihovih potencialih, a tudi nenehnih ovirah, in ukleščenosti v stereotipe, ki jih sproti, a z dostojanstvom prezira.

Premislek, kako intimno in zasebno vzporejati s svojo izpostavljeno javno podobo, je sledil tudi njeni vlogi Gospe Imelde v uprizoritvi Taka sem kot vi, rada imam jabolka (r. Boris Ostan), ki temelji na polfiktivni upodobitvi resničnih treh prvih dam. Jette Ostan Vejrup je harmonično v lik zasejala tako cinizem in patološki narcisizem kot tudi diplomatsko eleganco in priljudnost. Z vlogo je jasno začrtala idejo o »politiki kot igri« in nenehnem nastopanju, hkrati pa še skozi medij gledališča natančno razčlenila mnogotere vloge, ki jih igramo; na eni strani je osvetlila pogosto zapostavljene prve dame, a hkrati z isto gesto že razkrila vso njihovo morebitno okrutnost, aroganco in prezir do neelitnega sveta.

V omnibusu Sedem dni (r. Žiga Divjak) Jette Ostan Vejrup preide na popolnoma drugačen izvedbeni teren, igra mamo, sestro in uslužbenko, skratka like, vzete in surovo vsakdanjega sveta, ki se soočajo s povsem prizemljenimi težavami in stiskami. V predstavi je briljantno prebrala in utelesila duha trenutne družbene realnosti, svoje vloge je obložila z izjemno senzibilnostjo, ki jo je umestila v funkcijo večopravilne mame, zaskrbljene sestre, ki jo zlomi občutek minljivosti in morebiten nesmisel sveta, in tajnice na robu živčnega zloma zaradi prezasedenosti in pregorelosti. Vsaka njena vloga je precizno premišljena in s tem nepopisno verjetna, bližnja in polna potenciala za identificiranje z njo.

Kako močno povedna in učinkovita je njena raba glasu in kako globoko lahko zareže v gledalca že zgolj z neverbalno prisotnostjo na odru, je potrdila v znanstvenem kabaretu 2020 (r. Ivica Buljan), kjer se je njena izrazna širina pokazala z elementi igre, plesa in petja. Najbolj izstopajoča je bila v prizoru petja pesmi o zapuščanju doma in kot nema brezdomka, ki jo turbokapitalizem in neoliberalizem z lahkoto prezreta. Zdi se, da je prostor kontrastov tista linija, v kateri Jette Ostan Vejrup pogosto išče in najde svojo lego izjavljanja – ravno zato, ker zlitje kontrastov vedno zahteva razmislek, občutljivost, raziskovanje, sistematičnost in nepredvidljivost.

Jubilejno 50. podelitev Severjevih nagrad si zaradi stanja, v katerem živimo in delujemo, lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si: “Podelitev Severjevih nagrad” med novicami.

spominski nagovor on 50. podelitvi Severjevih nagrad, se razume po spletu, opravil predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihalj.