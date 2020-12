Ponudba za dobro branje

Ljubljana, 20. december 2020 – Pri založbi Mladinska knjiga sta v zbirkah Roman in Kapučino izšli dve novi knjigi: trilogija iz cikla romanov o Patricku Melrosu britanskega pisatelja Edwarda St Aubyna ter literarni prvenec švedske pisateljice Caroline Setterwall z naslovom Držimo pesti. Ob 100. obletnici kriminalk Agathe Christie pa v slovenskem prevodu dobivamo njen prvenec, ki ga je začela pisati, ko je med prvo svetovno vojno delala kot prostovoljka v bolnišnični lekarni.

Torej, za ljubitelje za branje dobre knjige je ponudba kar pravšnja. Da se boste lažje odločili, katero od predstavljenih knjig boste prvo začeli brati, vam ponujamo še kratek vpogled v posamezno knjigo.

PATRICK MELROSE, avtorja Edward St Aubyn – Cikel romanov o Patricku Melrosu, ki bo v slovenščini izšel v dveh delih, velja za dolgo spregledano literarno klasiko, s katero si je britanski pisatelj Edward St Aubyn (1960) utrdil mesto v svetovnem literarnem kanonu. Knjige, ki se berejo kot poglavja ene same zgodbe, zgodbe o avtorjevem resničnem življenju, so ključne postaje na poti posameznikovega osvobajanja iz primeža uničujoče preteklosti. Stilistično izbrušena pripoved je obenem prežeta s cinizmom in ironijo, ki v realistični prikaz težke človeške izkušnje in pikro vivisekcijo britanske aristokracije vneseta domala zabavne tone. V Melrosovi postopni detoksizaciji se zrcali St Aubynov lastni spopad s posledicami otroške travme, ko se poskuša izkopati iz kaosa mamil, jeze, uničenih odnosov, in preživeti.

In še to! Pričujoča izdaja (1–3), ki jo je prevedel Uroš Kalčič, vsebuje trilogijo Saj je vseeno, Slaba novica in Kanček upanja. Prihodnje leto bosta izšla še romana Materino mleko in Končno, v katerih se z začetkom junakovega zrelejšega življenjskega obdobja prejšnjim temam pridružita zakon in starševstvo.

Edward St Aubyn, ki je avtor devetih romanov, velja za enega najboljših sodobnih prozaistov. A oči širše bralne javnosti so se vanj uprle šele leta 2018, ko je na male zaslone prišla petdelna televizijska adaptacija njegovega remek dela, cikla romanov o Patricku Merlosu. St Aubyn je pentologijo pisal dvajset let, zanjo pa prejel več literarnih priznanj in bil nominiran za Bookerjevo in Guardianovo književno nagrado.

DRŽIMO PESTI, avtorica Carolina Setterwall – Švedska pisateljica Carolina Setterwall v literarnem prvencu Držimo pesti (2018), osnovanem na lastni boleči izkušnji, odstira osebne in družbene razpoke, ki jih za sabo pusti izguba bližnjega, in razkriva, kako težko je ujeti ravnovesje v sodobnem odnosu. Knjigo je prevedla Ana Ugrinović.

Carolina je ženska, ki ve, kaj hoče – in si to tudi vzame. Ko na zabavi spozna zadržanega, skrivnostnega, čednega Aksla, ne pomišlja; takoj postaneta par. Ko se kmalu zatem vanj brezglavo zaljubi, ga brez oklevanja prepriča v nov skupni korak. In zatem še enega. In še enega. Carolina se ne ustavi, dokler je v to na lepem ne prisili usoda, ki ji z enim zamahom spodnese tla pod nogami. Carolina ostane sama, z dojenčkom, in polno glavo vprašanj. Kaj se je zgodilo? Kako naprej? In predvsem: kdo je Carolina?

SKRIVNOSTNA SMRT V STYLESU – Agatha Christie – Ob 100. obletnici kriminalk Agathe Christie v slovenskem prevodu dobivamo njen prvenec, ki ga je začela pisati, ko je med prvo svetovno vojno delala kot prostovoljka v bolnišnični lekarni. Poznavanje strupov jo je napeljalo k temu, da je za metodo umora izbrala prav zastrupitev. To je tudi prvi roman, v katerem nastopa slavni belgijski detektiv Hercule Poirot.

In tako je bilo…Stotnik Hastings se iz prve svetovne vojne ranjen vrne v domačo Anglijo in sprejme povabilo prijatelja Johna Cavendisha, naj ga obišče v Stylesu. Tam spozna Johnovo mačeho, gospo Inglethorp, njenega novega moža Alfreda ter kopico družinskih članov in osebja. Podeželska idila se za Hastingsa hitro konča, kajti gospo Inglethorp nekdo zastrupi. Osumljencev ne primanjkuje in kmalu se izkaže, da vsak od njih nekaj skriva. Vendar nihče ne preslepi sijajnega Hercula Poirota, ki spretno vijuga med napačnimi sledmi in naposled razvozla zločin. Lik Hercula Poirota so navdihnili belgijski begunci, ki so se med vojno naselili v pisateljičinem domačem Torquayju.

To je naš izbor iz knjižne police Mladinske knjige, ki se vedno potrudi, da je izbor knjig za dobro branje pravšnji.