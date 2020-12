V Sloveniji za covid-19 umrlo 39 ljudi, na novo okuženi 884; Gibanje med občinami in regijami bo nekoliko, a le začasno, sproščeno

Ljubljana, 20. december – Včeraj, 19. decembra je bilo v Sloveniji potrjenih 884 okuženih oseb ob opravljenih le 2646 testih, skupaj doslej skupaj 595.869. Covid-19 je včeraj zahteval 39 življenj, skupaj doslej že 2343 (V Sloveniji po statističnih podatkih povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi).

V bolnišnicah se zdravi kar 1214 (+ 15 več kot včeraj). s covidom-19, na intenzivni negi pa jih je 201 (-1 manj kot včeraj).

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 19. 12. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2646

– Št. pozitivnih: 884

– Št. hospitaliziranih: 1214

– Št. oseb na intenzivni negi: 201

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 41

– Št. umrlih: 39

UKREPI – Vlada je v soboto sprejela načrt ukrepov, ki bo veljal med prihajajočimi prazniki. V primeru stabilne epidemiološke slike omejitev gibanja na občino oziroma regijo za božič ne bo veljala, dovoljeno bo druženje z osebami iz največ dveh gospodinjstev, družilo se bo lahko največ šest odraslih. Tak režim bi lahko ob stabilnih razmerah veljal tudi za silvestrovo.

Možnost druženja na zasebnih površinah z ljudmi iz največ dveh gospodinjstev, pri čemer je druženje omejeno na največ šest odraslih (otroci do 15. leta so izvzeti), bo veljala 24. in 25. decembra ter v primeru stabilne ali boljše epidemiološke slike 31. decembra in 1. januarja.

Gibanje med občinami in regijami bo ob upoštevanju teh pogojev sproščeno od 24. decembra opoldne do 25. decembra do 20. ure ter od 31. decembra opoldne do 1. januarja do 20. ure.

Drugačno obveščanje o izvidu testa – Z večjim številom dostopnih testov in dostopnega testiranja, tudi uvajanja hitrih testov, se nekoliko spreminja tudi obveščanje, je pojasnila sekretarka Marija Magajne. Dodala je, da je večina ljudi, ki so bili testirani do zdaj, dobila informacijo s strani zdravnika ali vstopne točke, kjer je bil bris odvzet.

“V prihodnje bo ta način avtomatiziran s SMS-sporočilom prek NIJZ-ja, na način, da bo zagotovljena varnost. To bo dvostopenjski način, potrebno bo na podlagi prvega sporočila vnesti nek podatek, ki je znan samo temu, ki mu je sporočilo namenjeno. Potem bo na SMS dobil še izvid testa. Izvide testov je mogoče spremljati tudi prek portala e-zdravje, z dostopom za posameznike,” je pojasnila državna sekretarka. Vsi tisti, ki ne uporabljajo ali ne želijo uporabiti nobenega od teh načinov obveščana, bo še vedno omogočeno sporočanje izvidov prek vstopnih točk oz. zdravnikov, je še dodala.

Vloga za cepljenje je že dostopna in deluje

Vlogo za cepljenje se lahko elektronsko odda na portalu e-uprava (e-uprava.gov.si) na dva načina, z uporabo e-identite, z uporabo digitalnega elektronskega potrdila ali brez uporabe e-identite, z vnosom e-naslova in drugih podatkov. Vloga je že dostopna in že deluje.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili kar 1975 na novo okuženih skupaj 18627. V bolnišnicah se zdravi 2976 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 290. Do danes je na Hrvaškem umrlo 3.173 osebe, samo včeraj 76.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 1645 oseb. Včeraj je v Avstriji umrlo 142 oseb, doslej skupaj 5.433 2.887 pacientov pri naših severnih sosedih se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 475 potrebuje intenzivno nego.

Nove okužbe po deželah:

Gradiščanska: 23

Koroška: 146

Spodnja Avstrija: 314

Zgornja Avstrija: 239

Salzburg: 145

Štajerska: 218

Tirolska: 124

Vorarlberg: 141

Dunaj: 295

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN