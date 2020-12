Včeraj v Sloveniji za covid-19 umrlo 39 ljudi; Danes začetek prostovoljnega hitrega testiranja

Ljubljana, 22. december – Včeraj, 21. decembra je bilo v Sloveniji potrjenih 1474 okuženih oseb ob opravljenih le 5763 testih, skupaj doslej skupaj 603.078. Covid-19 je včeraj zahteval 39 življenj (v bolnišnicah 23, DSO – 13 in 1 oseba v negovalni bolnišnici) skupaj doslej že 2408 (V Sloveniji po statističnih podatkih povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi).

V bolnišnicah se zdravi kar 1261 (-10 manj kot včeraj). s covidom-19, na intenzivni negi pa jih je 208 (-1 manj kot včeraj).

Ob rezultatih PCR-testov je vladni govorec Jelko Kacin na interaktivni konferenci navedel tudi skupne rezultate testiranj s PCR in hitrimi antigenskimi testi. Po obeh metodah je bilo v ponedeljek skupno opravljenih 7416 testiranj, potrjene pa so bile 1504 okužbe – delež pozitivnih hitrih in PCR-testov je včeraj znašal 20,28 odstotka.

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 21. 12. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5763

– Št. pozitivnih: 1474

– Št. hospitaliziranih: 1261

– Št. oseb na intenzivni negi: 207

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 119

– Št. umrlih: 39

Poskusno množično testiranje na novi koronavirus se začelo danes Predvideno je, da bo množično testiranje steklo tudi v več mestnih občinah (Kje in kdaj na tej povezavi) .

Kdor se bo želel testirati, bo moral s sabo imeti osebni dokument ali kartico zdravstvenega zavarovanja, izvid pa bo dobil po 15 minutah. Izvajalci bodo nato podatke pošiljali v centralni register podatkov o bolnikih, prek NIJZ-ja pa bo poslan izvid s priporočilom, kako ravnati naprej.

Prvi odmerki cepiva v Sloveniji predvidoma konec tedna – Predvidoma to soboto, 26. decembra, bo Slovenija prejela prve odmerke cepiva. Cepivo bodo članice EU-ja dobile glede na delež prebivalstva posamezne države EU.

Sloveniji tako pripada 0,47 odstotka odmerkov cepiva. V prvi pošiljki naj bi tako bilo 9745 odmerkov, ki bodo namenjeni za oskrbovance v domovih za starejše in tamkajšnje zaposlene ter za najbolj izpostavljene zdravstvene delavce v bolnišnicah in v zdravstvenih domovih.

POMEMBNO – UKREPI V PRIJAJAOČIH DNEH – Možnost druženja na zasebnih površinah z ljudmi iz največ dveh gospodinjstev, pri čemer je druženje omejeno na največ šest odraslih (otroci do 15. leta so izvzeti), bo veljala 24. in 25. decembra ter v primeru stabilne ali boljše epidemiološke slike 31. decembra in 1. januarja.

Gibanje med občinami in regijami bo ob upoštevanju teh pogojev sproščeno od 24. decembra opoldne do 25. decembra do 20. ure ter od 31. decembra opoldne do 1. januarja do 20. ure.

VLOGA ZA CEPLJENJE

Vlogo za cepljenje se lahko elektronsko odda na portalu e-uprava (e-uprava.gov.si) na dva načina, z uporabo e-identite, z uporabo digitalnega elektronskega potrdila ali brez uporabe e-identite, z vnosom e-naslova in drugih podatkov.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 1595 na novo okuženih skupaj 15115. V bolnišnicah se zdravi 2895 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 294. Do danes je na Hrvaškem umrlo 3.324 osebe, samo včeraj 71.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 1853 oseb. Včeraj je v Avstriji umrlo 105 oseb, doslej skupaj 5.540. 2922 pacientov pri naših severnih sosedih se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 487 potrebuje intenzivno nego.

Nove okužbe po deželah:

Dunaj: 358

Štajerska: 308

Zgornja Avstrija: 294

Tirolska: 231

Spodnja Avstrija: 220

Salzburg: 205

Koroška: 145

Vorarlberg: 62

Gradiščanska: 30

In še podatke, kako avstrijsko prebivalstvo razmišlja o predvidenem cepljenju, ki se bo začelo 27. decembra, in sicer na Dunaju. Več kot polovica Avstrijcev naj bi se želelo cepiti, piše časnik Karier, ki objavlja anketo avstrijskega raziskovalnega inštituta OGV. To ugotavlja tudi, da bi se od odločenih več kot polovice prebivalstva, kar 54 odstotkov želelo cepiti čim prej. No, obstajajo pa tudi nasprotniki cepljenja, teh naj bi bilo 25 odstotkov, od celotne populacije.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN