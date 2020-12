ZNANI SUPER FINALISTI NATEČAJA MLADI VINAR SLOVENIJE 2020

Ljubljana, 22. december 2020 – Včeraj, 21. decembra, sta partnerja natečaja Mladi vinar Slovenije Vinski univerzum (Vinski univerzum je največji slovenski vinski festival za mlade. Namenjen je dvigu kulture uživanja vina med mlajšo generacijo. Že vrsto let povezuje mlade ljubitelje vin in mlade vinarje ter širi kulturo uživanja vina) in Lidl Slovenija predstavila tri super finaliste, ki so se v posameznih kategorijah prijavljenih vin – rdeča, bela in peneča – odrezali najbolje. Kot sporočata organizatorja izbora se je letos na natečaj kljub epidemiji prijavilo kar 36 vinarjev iz skoraj vseh slovenskih vinorodnih pokrajin.

Potek izbora – Strokovna ocenjevalna komisija je skupaj ocenila 55 vzorcev vina. V kategoriji penečih vin so ocenjevali osem vzorcev, 30 prijavljenih vin je bilo belih in 16 rdečih vin. V finale se je uvrstilo devet vin, po tri iz vsake kategorije. Med njimi pa je za najboljše tri komisija izbrala Sauvignon Simona Senekoviča, rdeči cuvee Don izpod rok Andreja Erzetiča in penino Pinela, že lanskega finalista Klemna Čehovina.

V letošnjem natečaju so sicer prevladovala sortna vina. »Presenetilo je tudi večje število vzorcev v primerjavi z lanskim letom, vina pa so bila zelo dodelana, bolj sadna, sveža ali zrela. Večinoma so imela intenzivnejšo večplastno aromo, ki je bila kompleksnejša in harmonična. Med super finalisti bo borba še zelo tesna, saj že ocene strokovne komisije nakazuje izredno izenačeno kakovost med najvišje vrednotenimi vzorci v posameznih kategorijah«, je povedala predsednica strokovne ocenjevalne komisije, prof. dr. Tatjana Košmerl.

O natečaju Mladi vinar Slovenije – Natečaj Mladi vinar Slovenije, ki vsako leto išče najbolj obetavnega mladega vinarja, je že dobro znan predvsem med mladimi ljubitelji vin in mladimi vinarji. Namen natečaja je mladim slovenskim vinarjem do starosti 35 let ponuditi priložnost, da svoje samostojno pridelano vino predstavijo strokovni komisiji, obiskovalcem vinskih festivalov in ne nazadnje celotni Sloveniji kot del Lidlove vinske ponudbe.

Prvič bo o zmagovalcu odločal tudi glas ljudstva – Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije to glasovanje nekoliko prilagojeno. K oddaji glasu so tako povabili člane vinskega kluba Zgodbe o vinu. Dvanajst vinskih navdušencev, ki so jih izbrali v uredništvu Ovinu.si, bo vzorce vina prejelo na dom. Ocenjevanje pa bo potekalo od vse do 31. decembra 2020, »glas ljudstva« pa bo predstavljal 20 odstotkov končne ocene.

Absolutni zmagovalec natečaja Mladi vinar Slovenije 2020 bo znan sredi januarja 2021, razkrili pa ga bodo na posebnem dogodku. In še to sporočajo iz Lidl Slovenija, da bodo zmagovalno vino umestili na svoje police predvidoma konec februarja./LN/Fotografije: press Lidl Slovenija