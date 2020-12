Siol.net bo s pomočjo Tadeja Pogačarja razveselil Junake 3. nadstropja

Ljubljana, 23. december 2020 – S pomočjo zmagovalca letošnje Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja bo Siol.net tik pred božičem razveselil Junake 3. nadstropja, saj jim je uspelo za pikčasto majico in čelado, ki ju je za njihovo dobrodelno dražbo podaril kolesarski as Tadej Pogačar, iztržiti 2.650 evrov.

V društvu Junaki 3. nadstropja se zavedajo, kako malo se v širši javnosti govori o rakavih obolenjih otrok in mladostnikov. Zato so se pri Siol.net odločili, da se pridružijo njihovim prizadevanjem za ozaveščanje javnosti. Stiske otrok z onkološkimi boleznimi in njihovih družin so namreč številne in večkrat presegajo samo bolezen. Ob tem pa se prenekatera družina spopada tudi z materialnimi in celo zakonodajnimi ovirami, ki včasih prepočasi odpravljajo.

Naš kolesarski as Tadej Pogačar, zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, ki je to znamenito dirko zaključil s kar tremi majicami: rumeno, pikčasto in belo je podpisano pikčasto majico, ki jo je osvojil za zmago v najtežjem, gorskem vzponu skupaj s podpisano pikčasto čelado podaril Siol.net, in sicer za namen njihove dobrodelne dražbe za otroke in njihove družine, ki se spopadajo z enim najtežjih življenjskih izzivov.

Tadej Pogačar malim Junakom sporoča naslednje: “Zelo sem vesel, da so se ljudje odzvali, in skupaj smo zbrali kar lepo vsoto, ki upam, da vam bo vsaj malo polepšala konec tega leta. Vsem vam želim, da bi se uspešno borili in gledali v prihodnost z iskricami v očeh. Objemite svoje najbližje, živite v trenutku in se veselite vseh zmag, tudi tistih najmanjših, dnevnih. Te so pomembne za veliko zmago! Jemljite dan za dnem”.

Urška Žigart članica profesionalnega kolesarskega kluba Alé BTC Ljubljana, ki pomagala pri izpeljavi akcije Siol.net pa je dodala: “Vsem malim junakom in tistim, velikim junakom, ki vsak dan ob njih bdijo, želim obilo srečnih trenutkov v prihodnjem letu in pogumno naprej! Če vam bo to vlilo vsaj malo upanja in narisalo nekaj nasmeškov na obraz in če bo to navdalo eno malo srce z nekaj sreče, smo dosegli namen.”

Iz podjetja, ki je za pikčasto majico Tadeja Pogačarja ponudilo največ (noče biti javno imenovano), to je 1.750 evrov, so organizatorjem akcije le sporočili, da so se za dražbo odločili zato, ker so jih zgodbe Junakov iz 3. nadstropja ganile, hkrati pa se jim zdi prav, da razburkano leto ustrezno zaključijo – z majhno pozornostjo vsem, ki potrebujejo pomoč. Povedali so tudi, da vsako poslovno leto zaključijo s kakšno manjšo donacijo ali pomočjo. Pikčasta majica Tadeja Pogačarja pa naj bi krasila eno od sten njihovega podjetja in bo tam za zgled pozitivne prakse in dobrodelnosti.

Pikčasto čelado s podpisom Tadeja Pogačarja pa je kupilo slovensko prehrambno podjetje ETA Kamnik, d. o. o., in sicer za 900 evrov. K dobrodelni dražbi je podjetje ETA Kamnik spodbudilo dejstvo, da svoje izdelke izvaža na več kot 25 tujih trgov, pri tem pa se vedno znova spopadajo s težavo premajhne prepoznavnosti naše države in prepoznavnosti, od kod so odlični prehrambni proizvodi, ki jih tudi oni proizvajajo.

Iz Siol.net so ob tej izpeljavi dobrodelne akcije, s katero so za društvo Junaki 3. nadstropja zbrali 2.650 evrov, še sporočili, da so neizmerno hvaležni Tadeju Pogačarju in Urški Žigart, da sta se projektu Junaki 3. nadstropja pridružila s tako radodarno gesto, ter seveda vsem dražiteljem, ki so sodelovali v dražbi. No, mi tudi, zato njihovo akcijo tudi svojim bralcem predstavljamo./LN/Foto: Siol.net in LN