Kaj ima KPK s honorarnim delom Tomaža Vesela, ki je služil velike denarja pri Fifi

Ljubljana, 31. december 2020 – Preganjalca »nepridipravov«, ki naj bi morebiti netransparentno zapravljali denar davkoplačevalcev v Sloveniji, predsednik slovenskega Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel je od leta 2016, kljub napornemu delu doma, največja športna organizacija na svetu, Mednarodne nogometne zveze (FIFA), imenovala za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost (Audit and Compliance Committee). Ker naj bi šlo za neprofesionalno funkcijo, zato je Vesel lahko še naprej v Sloveniji opravljal delo predsednika računskega sodišča Republike Slovenije in tako skupaj s svojimi sodelavci kontroliral porabo javnega denarja.

A zanimivo pa je, da so se tako slovenski kot tuji mediji v zadnjem času (no predvsem oni desničarski, pravijo zagovornika Vesela), Vesela lotili zaradi vrtoglavo visokih zaslužkih, in sicer tisti, ki ji je prejel za svoje vestno “prostovoljno” na svoj račun in ga »dopolnil« za okoli četrt milijona dolarjev v lanskem letu.

Seveda Vesel zdaj trdi, da je ravnal zakonito in da je svoje »prostovoljno« delo opravljal v soglasju z odobritvijo KPK, in sicer, to še s soglasjem, ko je KPK vodil znameniti preganjalec slovenske koruptivnosti Boris Štefanec.

A zanimivo je, da zdaj na protikorupcijski komisiji (vodi jo nov predsednik KPK) pravijo, da naj bi sicer Veselovo prijavo glede opravljanja dodatne dejavnosti pri Fifi prejeli, a težava ta, da omenjenega dokumenta, ki naj bi ga ta poslal na KPK in bi ta nato pripravil »dovolilo« za njegovo neprofesionalno pomaganje Fifi, zdaj ne morejo najti.

No, pa če bi ga tudi našli, se velja vprašati, kaj ima KPK s »prostovoljnim« delom Tomaža Vesela, ki ga je ta želel opravljati prostovoljno in neprofesionalno za Fifo s soglasjem KPK.

Namreč, če Tomaža Vesela nihče ni prijavil, da je ravnal neskladju s področjem delovanja KPK ob opravljanju »prostovoljnega« dela za Fifo ni bilo nikakršne potrebe po kakršnem koli soglasju s strani KPK, saj to ni organ za dajanje soglasij za »prostovoljno« angažiranje izven delovnega časa posebej, če gre za »prostovoljno« angažiranje posameznika, državnega uradnika ali politika.

To je isto, kot če bi predsednik države Pahor od KPK hotel pridobiti soglasje ali sme izven svojega delovnega časa tekati po Tivoliju. Razen, če bi ga zato nekdo zato finančno nagrajeval.

Pa poglejmo, zakaj trditev, da KPK z »prostovoljnim« delom Vesela za Fifo nima nič?

Ob opredelitvi pristojnosti in pooblastilih KPK na njihovi spletni strani namreč piše: »Komisija izvaja nadzor in preiskuje primere sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v okviru svojega drugega organizacijskega stebra – Službe za nadzor in preiskave (SNAP). Službo sestavljajo zaposleni, ki se ukvarjajo s preiskavami sumov koruptivnih ravnanj in drugih kršitev iz pristojnosti komisije, pooblaščenka za nasprotje interesov in pooblaščenka za lobiranje.

“Služba za nadzor in preiskave (SNAP) se ukvarja tudi z zaščito prijaviteljev, nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij, omejitvami pri sprejemu daril, omejitvami poslovanja in nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. Predstavlja pa tudi generator za upravne in prekrškovne postopke.

Obravnava konkretnih primerov sumov koruptivnih ravnanj in drugih nepravilnosti v pristojnosti komisije…

Komisija v okviru SNAP izvršuje in opravlja naloge s področja ugotavljanja sumov korupcije v konkretnih zadevah. Če komisija v samem postopku ali ob zaključku obravnave konkretne zadeve ugotovi, da je prišlo do kršitev izven njene pristojnosti, prijavo odstopi pristojnemu organu v nadaljnje reševanje.

Če po zaključku obravnave konkretne zadeve komisija ugotovi, da posamezno ravnanje uradne ali odgovorne osebe ustreza definiciji korupcije, o takšnem ravnanju oblikuje načelno mnenje ali ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih objavi na svoji spletni strani. Navedeno ne pomeni odločanja o kazenski, prekrškovni, odškodninski, disciplinski ali drugi odgovornosti pravne ali fizične osebe in nima oblike upravne odločbe. Namen načelnih mnenj je podati splošno usmeritev, ki je v pomoč pri interpretaciji podobnih ravnanj, s čimer se bolj natančno opredeli vsebino zakonsko definiranega pojma korupcije. Načelna mnenja so tako primarno namenjena osveščanju javnosti in krepitvi protikorupcijske kulture.

Komisija lahko odloči tudi s sprejetjem mnenja, priporočila, pojasnila, stališča, ugotovitev o konkretnem primeru oziroma drugega podobnega končnega dokumenta, več v rubriki Odločitve in mnenja komisije.

Ker je preiskovanje sumov korupcije praviloma učinkovitejše, če je vanj hkrati vključenih več institucij z različnimi pooblastili in pristojnostmi, komisija na tem področju, glede na potrebe posameznega primera, sodeluje z organi odkrivanja in pregona ter vzpostavlja stike tudi z drugimi pristojnimi nadzornimi državnimi institucijami (Računsko sodišče, inšpektorati …). Pri številnih prijavah domnevnih koruptivnih ravnanj letno je vsakršna zunanja strokovna pomoč in podpora zaposlenim SNAP zelo dobrodošla«.

Kot je objavil portal Siol.net, ki je povzel letno poročilo Fife za leto 2019, je Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča Republike Slovenije za svoje revizorsko »prostovoljno« angažiranje od Fife prejel 246 tisoč evrov bruto prihodkov. Za prejšnja leta Fifa teh podatkov ne prikazuje, a naj bi Vesel za isti portal pojasnil, da so bili zneski podobni.

Velja vedeti, da je Fifa (Mednarodna nogometna federacija je mednarodno krovno telo za nogomet, mali nogomet in nogomet na mivki) sicer neprofitna športna organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in zato po Veselu opravljanje obeh funkcij zakonsko zanj ni sporno.

Ni, kaj! Čemu je potem Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča Republike Slovenije, ki je »naložil« na svoj račun iz te neprofitne organizacije milijon zahteval od KPK soglasje, da to lahko stori.

Zanimivo pa je, da tega zaprosil, kaj šele pridobil od svojega zaposlovalca. To pa je davkopevačevalski denar s katerim nato, tega istega Tomaža Vesela, plačuje država!/Objavo pripravil: Janez Temlin/