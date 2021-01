O »prostočasnih« dejavnostih predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela

Ljubljana, 4. januar 2021 – Zadnje dni je v ospredju javnosti prvi mož Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel. Visoki državni uradnik, ki domačo javnost seznanja s še ne dokončno pripravljenimi revizijami poslov povezanih z nabavo zaščitnih sredstev in prepotrebnih naprav za reševanjem ustanov, da bi te lahko obvladovale nadležni koronavirus. Je pa res, da je tudi tokrat, kot je pri nas že v navadi, šlo za nabave, ki vzbujajo kar nekaj dvomov ali je bilo vse transparentno.

Ob tem pa ta isti visoki državni uradnik, ki bdi nad trasparetnostjo zgoraj omenjenih nabav, s pomočjo sedanje ekipe KPK išče neko potrdilo, s katerim naj bi javnosti dokazal, da je tudi sam transparentno opravljal “prostočasno” delo za Fifo (Mednarodna nogometna federacija je mednarodno krovno telo za nogomet, mali nogomet in nogomet na mivki), za kar so ga tam bogato nagrajevali (Vesel naj bi od Fife samo leta 2019 prejel skoraj 250 tisoč dolarjev – bruto), in sicer skladno s pravili, ki veljajo za njegovo visoko uradniško mesto.

In iskanja takšnega potrdila se je Tomaž Vesel lotil zato, da bi dokazal, da kot visoko rangirani državni uradnik Republike Slovenije ni kršitil pravil ob svojem “prostočasnem” angažiranju za Fifo. No, kot zdaj pravi se je zato obrnil na Komisijo za preprečevanje korupcije RS (KPK), ki naj bi mu potrdila, da z njegovim “prostočasnim” dobro plačanim delom za to evropsko športno združenje ni nič narobe.

Zanimivo pa je, da zdaj pri KPK, kjer imajo novo vodstvo (Vesel naj bi soglasje za svoje »prostočasno« angažiranje za Fifo zaprosil KPK, ko je protikorupcijsko komisijo vodil še znameniti Boris Štefanec, zdaj pri KPK pravijo, da v svojih “fasciklih” ne najdejo Veselove vloge, če sme, ob svojem dobro plačem delu za državni organ Republike Slovenije “prostočasno” delati tudi za Fifo, ki ga je zato njegovo “nesebično” angažiranje bogato nagrajevala.

Ob tem je zanimivo to, da Tomaž Vesel, ki nadzira porabo denarja državne blagajne, ni iskal soglasju pri svojem delodajalcu, ali istega ne moti njegovo “prostočasno” angažiranje, za izjemno plačilo, za tujo mednarodno športno organizacijo, ampak je to vprašanje naslovil na KPK.

Res zanimivo, če vemo, da KPK preverja različne kršitve ob prijavi kršilca s strani tretje osebe ali v primeru samostojne odločitve, da skladno s svojimi zakonskimi pooblastili preverja kršitve posameznikov. Praviloma pa se KPK ne ukvarja s tem, da bi bil organ za izdajo potrdila, ki naj bi zagotavljala potrditev, da nameravano dejanje posameznika naj ne bi bilo sporno.

No, pa si poglejmo, za kaj je pooblaščena KPK, ki smo jo v Sloveniji ustanovili in jo plačujemo zato, da bi bila naša družba manj skorumpirana, kot je. Njene naloge in pooblastila so na tej AKTIVNI POVEZAVI.

Ob tem velikem zaslužkarstvu Tomaža Vesela je čudno tudi to, da njegova »prostočasna« dejavnost doslej ni zmotila nobene od političnih strank.

No, za sedanje poslance je morda logično, ker kot kaže, zakona o računskem sodišču, ki so ga sprejeli njihovi predhodniki, ne poznajo prav dobro. Je pa res, da tudi ne teh, ki jih zdaj sprejemajo oni.

V primeri, če bi se kdo od njih le želel podučiti, kaj opredeljuje Zakon o ustanovitvi Računskega sodišča, istega dodajamo. Saj prav ta zakon določa, kako naj Računsko sodišče preganja nepridiprave ter neetične in nemoralne porabnike sredstev iz državne blagajne, ampak določa tudi to, kako morajo ravnati tam zaposleni državni uredniki ter tudi etična in moralna pravila za tistega, ki Računsko sodišče Republike Slovenije vodi.

Zaustavimo korupcijo -predstavitvena fotografija

In na koncu se velja vprašati? Ali so bile »prostočasne« dejavnosti predsednika Računskega sodišča RS Tomaža Vesela skladne z zakonskimi pravili? Sodeč po tem, kar opredeljujeta zakona o računskem sodišču in KPK lahko mirno zapišemo, da ne!

Namreč že »Štefančevemu« KPK bi moralo biti jasno, da nikoli ni bil on tisti, ki bi smel samovoljno dovoljevati »prostočasno« angažiranje Tomažu Veselu, da za tuje institucije, in to za visoko finančno nadomestilo, dela brez vrednosti svojega delodajalca.

Veselu pa, da ni prav, neglede, kar zdaj govoriči že bivši prvi mož KPK Boris Štefanec, s katerim sta se, kot vse kaže, po domače dogovorila, kako naj Vesel izvaja »športne dejavnosti« za Fifo, da gre za neskladje z veljavno zakonodajo, če Vesel ni pridobil ustreznega soglasja svojega delodajalca.

Za oba pa velja, da koza s tem pristopam, ne sme ostati cela in Veselov račun ne tako »obilno« napolnjen, če velja trditev, da je Slovenija pravna država.

V primeru, da to ni, pa se »prostočasne« dejavnostih Tomaža Vesela lahko mirno nadaljujejo, kot se lahko nadaljuje nekontrolirano zapravljanje denarja iz državne blagajne z “aktivnostmi” nekaterih posameznikov ali celo omrežij./JT/Foto: LN