Lonely Planet Ljubljano uvrstil med osem najbolj trajnostnih mest na svetu

Ljubljan, 6. januar 2021 – Priznani britanski medij in največji svetovni založnik potovalnih vodnikov Lonely Planet je na seznam osmih najbolj trajnostnih mest na svetu uvrstil Ljubljano, predvsem zaradi čistoče in zelenja. Kot je Slovenija prepoznana po neokrnjeni naravi, narava in svež zrak odlikujeta tudi njeno glavno mesto Ljubljana, kar bo ključna prednost pri ponovnem zagonu mestnega turizma.

Poleg iznajdbe cepiva upanje za okrevanje turističnega sektorja prinašajo tudi objave v priznanih tujih medijih, še posebej če nagrajujejo tisto, kar bo gostom po pandemiji najbolj pomembno – skrb za okolje, čistočo in občutek varnosti. V preteklih treh mesecih so trajnostne dosežke Ljubljane izpostavili v prestižih revijah Monocle in Condé Nast Traveller, na straneh organizacij European Best Destinations in Global TOP 100 Sustainable Destinations ter v oglasu Amazona.

Objavam se danes pridružuje še priznani britanski medij Lonely Planet. Izpostavili so, da je izredno čista in zelena Ljubljana prijetna za življenje. Pohvalili so preko 10 hektarjev mestnega središča namenjenega pešcem, da mestne ulice pri nas čistijo z deževnico in reciklirano vodo in da imamo najsodobnejše sisteme ravnanja z odpadki, zaradi katerih imamo danes na odlagališčih kar 80 % manj odpadkov kot leta 2008. Poudarili so tudi, da je bila Ljubljana prvo evropsko glavno mesto, ki se je zavezalo cilju postati mesto brez odpadkov (“zero waste”).

Na laskavi seznam so se uvrstili še Kopenhagen, Portland, Singapur, Lizbono, Bengalore, Vancouver in San Francisco.