V Sloveniji včeraj opravili 6259 PCR-testov, okuženih 1596 osebi, umrlo 25; Vlada pripravi dopolnjeno shemo za spremljanje epidemije covid-19

Ljubljana, 8. januar 2020 – Včeraj, 7. januarja je bilo opravljenih 5259 PCR-testov– okuženih pa je bilo kar 1596 osebi (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 30,4–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 9459 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri testih 449 okuženih testirancev (4,7 %). Aktivnih primerov okužbe v Sloveniji je zdaj 22.475

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1160 (9 manj kot večeraj). Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 191 oseb (2 več kot včeraj).

V bolnišnicah je v torek umrlo 24 covidnih bolnikov, v domovih za ostarele pa sedem, skupno 25. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 2947 ljudi.







Predsedniki treh koalicijskih strank, predsednik vlade Janez Janša in podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin na Brdu pri Kranju so predstavili načrt boja za obvladovanje epidemije covida 19.

Trenutne napovedi niso najbolj optimistične, zato se je vlada odločila, da stanje omejitvenih ukrepov, brez izjem, ki so veljale v času praznikov, ostane nespremenjeno vsaj do 18. januarja, je pojasnil predsednik Janez Janša. Dodal je, da vrha epidemije še nismo dosegli in da so pred nami zahtevni tedni.

Da preidemo na regijski pristop, je treba doseči nacionalno merilo. Regijski pristop bomo uporabili, ko bo celotna država po številu okužb v zadnjih 7 dneh padla pod 1350 in po številu zasedenih postelj padla pod 1200 hospitaliziranih zaradi covid 19, je dejal Janša. In shematski prikaz omejitvenih ukrepov, ki je zdaj onovono vodiloza sproščanje je tak, kot to prikazuje ta vladna shema..

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 7. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 14718

– Št. pozitivnih: 2045 (13,9 %)

– Št. hospitaliziranih: 1160

– Št. oseb na intenzivni negi: 191

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 92

– Št. umrlih: 25

CEPIVO IN CEPLJENJE – Borut Štrukelj s fakultete za farmacijo je glede drugega potrjenega cepiva v EU,- EMA je včeraj potrdila cepivo Moderne-, dejal, da je sestavljeno zelo podobno, kot je cepivo podjetij Pfizer in Biontech, gre za RNA cepivo. Slovenija bo v prvi pošiljki prejela 1000 odmerkov…….https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še pohvala NIJZ – Kot nam je sporočil bralec, ki sodi med ranljivo skupino saj star več kot 70 let, so ga po zdravljenju doma, po ugotovitvi, da je okužen, poklicali iz NIJZ, od koder so se pozanimali o njegovem počutju in mu nato, ko jim je povedal, da se počuti dobro, dali še nekaj napotkov za naprej, ter mu svetovali, da naj se mu trenutno ne mudi na cepljenje. Kar pa mora vsak urediti s svojim osebnim zdravnikom.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 1098 na novo okuženih skupaj 5794. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 2251 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 200. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4304 osebe, samo včeraj 38.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 2063 oseb. V Avstriji je včeraj za covid-19 umrlo 73 oseb, skupaj doslej 6.598 oseb. Trenutno se v Avstriji v bolnišnicah zdravi za covid-19 2000 oseb in 371 pa jih potrebuje intenzivno nego.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN