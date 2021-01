V Sloveniji včeraj opravili 2669 PCR-testov, o tega okuženih 667 osebi, umrlo pa jih je 25

Ljubljana, 10. januar 2020 – Včeraj, 9. januarja je bilo opravljenih 2669 PCR-testov– okuženih pa je bilo kar 667 osebi (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 25,0–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 2492 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri testih 85 okuženih testirancev (3,4 %). Aktivnih primerov okužbe v Sloveniji je zdaj 24.230.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1192 (49 več kot včeraj). Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 202 oseb (8 več kot včeraj). Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 2972 ljudi, včeraj 25.

Trenutno je v Sloveniji 24.408 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, povprečje zadnjih sedmih dni pa znaša 2.014,4 novih primerov, poroča Sledilnik covid-19.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 9. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5161

– Št. pozitivnih: 752 (14,6 %)

– Št. hospitaliziranih: 1192

– Št. oseb na intenzivni negi: 202

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 38

– Št. umrlih: 25

CEPIVO IN CEPLJENJE – V prihajajočem tednu se bo v Sloveniji v zdravstvenih domovih začelo cepljenje proti covidu-19 tudi za splošno prebivalstvo, med prvimi bodo na vrsti starejši od 80 let. Za njih bo namenjen del nove pošiljke Pfizerjevega cepiva s 16.500 odmerki. Projekt cepljenja je v celoti prevzel Nacionalni inštituz za javno zdravje (NIJZ), ki bo predvidoma v torek tudi predstavil načrt cepljenja…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

Prihodnji torek bo po napovedih predsednika vlade, ki opravlja dolžnost ministra za zdravje, predstavljen tudi natančen logistični načrt cepljenja, glede na to, da so zdaj vsaj za dva meseca okvirno znane količine cepiv. Načrt cepljenja bi lahko upošteval tudi epidemiološko situacijo po posameznih statističnih regijah in na določenih območjih predvidel prednostno cepljenje.

Slovenija je Evropski komisiji medtem sporočila interes za nabavo dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva, in sicer za en milijon dodatnih odmerkov. Pričakuje pa tudi dobavo drugega v EU-ju odobrenega cepiva ameriškega podjetja Moderna, s katerima je komisija sklenila dogovor za 80 milijonov odmerkov z možnostjo povečanja še za dodatnih 80 milijonov. Od teh Sloveniji pripada 369.767 odmerkov iz vsake od teh dobav. V prvih dveh mesecih bo Moderna lahko Sloveniji dobavila 26.000 odmerkov.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še pohvala NIJZ – Kot nam je sporočil bralec, ki sodi med ranljivo skupino saj star več kot 70 let, so ga po zdravljenju doma, po ugotovitvi, da je okužen, poklicali iz NIJZ, od koder so se pozanimali o njegovem počutju in mu nato, ko jim je povedal, da se počuti dobro, dali še nekaj napotkov za naprej, ter mu svetovali, da naj se mu trenutno ne mudi na cepljenje. Kar pa mora vsak urediti s svojim osebnim zdravnikom.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 646 na novo okuženih skupaj 5499. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 2131 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 193. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4368 osebe, samo včeraj 26.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 1651 oseb. V Avstriji je skupaj za covid-19 doslej umrlo 6.723 oseb. Trenutno se v Avstriji v bolnišnicah zdravi za covid-19 2.246 oseb in 372 pa jih potrebuje intenzivno nego.

Število okuženih po deželah:

Gradiščanska: 52

Koroška: 119

Spodnja Avstrija: 369

Zgornja Avstrija: 201

Salzburg: 180

Štajerska: 190

Tirolska: 115

Vorarlberg: 93

Dunaj: 332

