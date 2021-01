Erjavčevi poslanci po zvijanju rok pristali v KUL-u

Ljubljana, 13. januar 2021 – Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je včeraj po približno šesturnem sestankovanju s poslanci DeSUS-a – Franc Jurša, Branko Simonovič, Jurij Lep in Ivan Hršak – pozno zvečer, sporočil zanj in koalicijo KUL veselo novico, da so vsi štirje “njegovi” poslanci prispevali podpise pod predlog konstruktivne nezaupnice sedanje vlade in da ga podpirajo kot kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade.

Kako in na kakšen način jim je “zvijal” roke, da so pristali, Erjavec ni povedal. Pravi pa, da ima zdaj KUL 43 glasov, kar je osnova, da bodo skupaj z LMŠ, SD, Levico in SAB ter seveda njegovimi poslanci v petek, 15. januarja 2021, vložili konstruktivno nezaupnico proti sedanji vladi, ki jo sestavljajo SDS, SMC, NSi, ter dogovorjeni podporniki poslanca manjšin in SNS Zmaga Jelinčiča.

Od kod bo nabral Erjavec, no zdaj že za skupni rušilni stroj sedanje vlade, preostale tri glasove se še ne ve. Ve pa se, da računajo na nekatere poslance SMC, ki še vedno, ko so skupaj, trdijo, da vlade, ki bi jo vodil Karel Erjavec, ne bodo podprli. Čeprav je res, da v tej stranki ves čas “solira” Janja Sluga, ki kaže svojo “moč” s samostojnim ocenjevanjem vladnih odločitev.

Kakor koli že! Dejstvo je, da Erjavcu uspelo zviti roke svojim poslancem, da se naj bi se prilagodili njegovim “prijemom”. Ali zaradi “bolečin”, ki jim je Erjavčevo zvijanje rok povzročilo ali pa zato, ker se zavedajo, da bo glasovanje tajno. To pa pomeni, da zvite roke lahko na volilni listič zapišejo marsikaj.





Na koncu velja dodati, še to, da je Erjavec po razpravi s poslanci DeSUS-a javno nastopil sam, ker njegovi politični sopotniki in stari prijatelji tega niso smeli ali hoteli. Ob tem pa je Erjavec je po šestih urah “zvijanja rok” svojim poslancem vehementno izjavil, še: “Pogovorili smo se kot pet zrelih možakarjev.” Res so zreli! Nekateri celo preveč “dozorelo” za resno politiko./J. Temlin /Foto: arhiv LN