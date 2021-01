Ali Izola postaja »testni center« radarskih sistemov poveljstva turške obalne straže?

Izola, 15. januar 2021 – To so mobilni radarji, ki so namenjeni za povečanje zmogljivosti poveljstva turške obalne straže za boj proti nezakonitemu priseljevanju in organiziranemu kriminalu po morju. Rekli boste in kaj imamo s tem Slovenija. Kar nekaj! Namreč radarje za poveljstvo turške obalne straže smo posneli v Sloveniji, in sicer na področju občine Izola natančneje na območju turističnega kompleksa Belvedere.

Na parkirišču na območju turističnega kompleksa Belvedere smo namreč te dni opazili kar nekaj posebno opremljenih kombijev, ki so brez oznak, neregistrirani in parkirani na tem območju. No, to še ni vse! Vsakega od njih nato strokovnjaki (slovenski), ki niso bili posebej zgovorni, postavijo na posebno mesto ob tem turističnem naselju s pogledom na morje, kjer jih nato testirajo njive tehnične sposobnosti.

No, kot smo razbrali iz nalepke, ki je edino, kar je vidno na kombijih. Kot nam je uspelo izvedeti bodo mobilni radarji predani turškemu naročniku, in sicer potem, ko bodo naši strojniki opravili vsa potrebna testiranja. Lahko vam izdamo še to, da je domet radarskih 45 milj (1852 m na morju in v zraku), kar omogoča, da se z veliko natančnostjo opravljajo kontrola premikov nezaželenih plovil na morju, tako podnevi kot ponoči. Torej Egejsko regionalno poveljstvo turške obalne straže.









Da ne bo pomote! Ti specialno opremljeni kombiji nimajo nič skupnega z opremo slovenske vojske, ampak turške.

Sodeč po tem, kar omogoča nadzorni sistem morske meje, se razume turške, so se Turki odločili resno lotiti migrenskega vprašanja. Kot vse kaže, pa Evropska unija še vedno menca in nima prave strategije kako zajeziti, oziroma pod katerimi pogoji dovoliti vstop migrantom v Evropo.

Zanimivo, da nobeden od slovenskih medijev, tudi lokalni obalni mediji ne, ni poročal o »dopolnilni turistični dejavnosti« hotelskega kompleksa Belvedere nad Izolo, kjer je trenutno »testni center« za radarske sisteme za potrebe poveljstva turške obalne straže./J. Temlin/Foto in vide prispevek J.T. in snemalec MM