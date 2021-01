Pristop poskrbel s dobrodelnim preklinjanjem za tople obroke brezdomcev po Sloveniji

Ljubljana, 20. januar 2021 – Pristop, družba za komunikacijski management, sporočila, da je v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu razdelil tople obroke več kot 100 brezdomcem in s tem razdelila del finančnih sredstev, ki so jih zbrali v kampanji dobrodelnega preklinjanja. Prav ste prebrali! Za vsako cenzuro, ki so jo v kampanji K**c pa 2020! ob slovesu od starega leta zapisali obiskovalci spletne strani, je Pristop namenil 1 evro za pomoč brezdomcem. Preostanek sredstev pa bodo namenili za prenovo čajne kuhinje društva Kraljev ulice, so sporočili iz Pristopa.

Pristop je ob izteku leta v svoji praznični kampanji pozval prejemnike novoletnih čestitk, da letu 2020 povedo, kar mu gre. Številni so se od razvpitega leta poslovili s kletvicami. Pristop je cenzurirane psovke pretvoril v finančna sredstva, ki jih je namenil za pomoč brezdomcem.

Spletno mesto, kamor so s praznično čestitko na Pristopu zaposlene in naročnike povabili k preklinjanju, ni imelo samo dobrodelnega namena, ampak je bilo zasnovano tudi kot prostor za sproščanje nakopičenih pritiskov iz leta 2020. Zaradi izjemnega odziva prejemnikov so se na Pristopu, kljub temu da so sredstva za donacijo že zbrali, odločili, da spletno mesto do konca leta odprejo za širšo javnost. Nabralo se je kar 1171 čestitk, ki na humoren način prikazujejo splošno mnenje o preteklem letu. Izbor sočnih čestitk lahko še vedno najdete na spletni strani.

Donacija v obliki kosil in prenove čajne kuhinje Kraljev ulice

Del donacij so namenili za okusno kosilo, ki so ga včeraj, 19. januarja, z dobrimi željami postregli v treh slovenskih mestih, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu kjer so v sodelovanju z društvi za brezdomce razdelili 5-hodna kosila. Ostala sredstva, ki jih je prinesla kampanja pa bodo namenili za spomladansko prenovo dotrajane čajne kuhinje društva Kraljev ulice.

Na Pristopu obljubljajo, da je praznična kampanja prva zgodba v nizu družbeno odgovornih projektov, ki bodo v začetku leta predstavljeni na novi komunikacijski platformi. Namenjena bo pomoči ranljivim družbenim skupinam in ozaveščanju o izzivih, s katerimi se spopadajo v vsakodnevnem življenju. Ni kaj! Pohvalno in izvirno! »Pork. mado..«, da je tako!/LN/ Avtor fotografij: Matic Kremžar/