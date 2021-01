Od ponedeljka (25. januarja) je treba pri nakupovanju nositi masko FFP2, da ne bo pomote v Avstriji

Dunaj/Ljubljana, 21. januar 2021 – Od ponedeljka (25. januarja) je treba v javnih prevoznih sredstvih in pri nakupovanju nositi masko FFP2 in ne več samo zaščito za usta in nos. No, da ne bo pomote, to velja za Avstrijo. Bolj zanimivo ob tem je to, kako se pri naših severnih sosedih stvari hitro in učinkovito uredijo brez vliva države.

No, pa poglejmo, o čem je reč? – Kot poroča avstrijski časnik Kurier štirje veliki avstrijski trgovci, in sicer: Spar, Rewe, Lidel in Hofer prodajajo zaščitne maske po ceni 59 centov. In? To, da so bili do včeraj njihovi poslovni nameni omenjenih trgovcev še včeraj zelo različni, saj so nekateri upoštevajoč obvezo državljanov izrabiti in cene mask FFP2 krepko navili. Eni so hoteli za masko FFP2 celo 2,9 evra, drugi pa po 99 centov. A nato jih je vse presenetil Hofer, ki je objavil, da je mogoče v njegovih trgovinah FFP2 masko kupiti 59 centov za kos (pogoj je bil le, da posamezni kupec na dan ni mogel kupiti več, kot pet mask).

In kaj se je zgodilo? To, da so se konkurenti hitro uklonili in bodo zdaj tudi sami za masko FFP2 zahtevali »le« 59 centov. Vidite, tako je v pravem tržnem gospodarstvu, kjer trg naredi svoje brez vliva države. Ta določa le merila in strategijo.

In še to! Na primer spletna lekarna Medistore (aktina povezava – obvezno poglejte in zgrozili se boste, kako vas molzejo), ki prodaja tudi maske FFP2 zasebnikom in podjetjem je sporočila, da je mogoče v njihovih lekarnah (tudi s pomočjo elektronske trgovine) kupiti masko FFP2 za 59 centov – in to brez količinskih omejitev. Kot sporočajo lekarna Medistore, velja, da je ob nabavi mask, ob naročeni količini vredni 45 evrov ali več, dostava brezplačna po vsej Avstriji. Torej, zdaj veste, če boste odšli, se razume po njihovih pogojih vstopa, v sosednjo Avstrijo./LN