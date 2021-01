V Sloveniji včeraj opravili 4872 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1115, umrlo je 25 oseb

Ljubljana, 22. januar 2020 – Včeraj, 21. januarja je bilo opravljenih 4872 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1115 osebi (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 22,9–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 6277 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 324 okužena testiranca (5,2 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1140. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 185 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3284 ljudi, včeraj 25.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 20. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4872 PCR/6277 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1115 (22,9 %)/324 (5,2)

– Št. hospitaliziranih: 1140

– Št. oseb na intenzivni negi: 185 (+2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 95

– Št. umrlih: 25 (-3)

V državi je trenutno 19.008 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki covid-sledilnika.

Pomembno! Na rdečem seznamu vse članice EU-ja in schengenskega območja

Tako v karanteno še vedno ni treba ob predložitvi negativnih izvidov PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali negativnega HAT-testa, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Test mora biti opravljen v državi članici EU-ja ali schengenskega območja. S testom, katerega izvid je negativen, je mogoče tudi prekiniti karanteno na domu, v katero napoti policija ob prečkanju meje osebo, ki pride iz države na rdečem seznamu.

Vlada je v sredo nekoliko spremenila tudi rdeči seznam držav, za katere je ob prihodu iz njih obvezna karantena (razen za navedene izjeme). Tudi ta seznam je začel veljati z današnjim dnem.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Doslej je bilo cepljenih 41439.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 776 na novo okuženih skupaj 3.506. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1.562 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 136. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4738 osebe, samo včeraj 27.

Avstrija: Od četrtka do petka je v Avstriji ugotovili 2088 novih okužb. Za covid-19 pa je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.254 oseb, včeraj 42 .

Od ponedeljka 25. januarja je v trgovinah in javnem prevozu potrebno uporabljate le maske ​​FFP2. Te so na voljo za 59 centov, čeprav so takoj po objavi te obveze nekateri trgovci hoteli zaslužiti bistveno več, a jih he Hofer presilil, da so svoje cene prilagodili njegovim.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček, ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS…

Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN