Teheran/ San Francisco/Washington, 23. januar 2021 – Potem ko je vrhovni iranski voditelj, Ali Hamenej na Twitterju objavil (to se je zgodilo te dni) vsebino, ki deluje, kot poziv za napada, na zdaj že nekdanjega predsednika ZDA, Donalda Trumpa se zastavlja vprašanje ali bo Twitter tudi njemu zaprl račun. In sicer naj bi Hamenej na svojem twitter računu zapisal, da se mora Iran Trumpu maščevati za smrt iranskega vojaškega poveljnika Kasema Solejmanija.

Zato se zastavlja vprašanje, ali bo Twitter tudi v tem primeru zaprl račun iranskemu voditelju, ki posredno grozi s smrtjo zdaj že bivšemu predsedniku ZDA.

Če Twitter tega ne bo storil, je to dokaz več, da Twiter ukinja le račune malim kršiteljem in seveda zdaj že nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, kateremu je račun zaprl celo za stalno. Zanimivo pa je, da Trump, razen neprimernih pozivov svojim privržencem ni grozil, in tudi ni objavljal vsebin na svojem računu, da je potrebno, koga ubiti. Ob tem seveda čudi dvoličnost ameriškega komunikacijskega giganta, ki postaja s svojimi pravili nadvladan asociacija.

Velja pa dodati, da je vrhovni iranski voditelj Ali Hamenej zdaj, ko Trump ni več predsednik ZDA istemu zdaj začel groziti, in sicer kot je znano zaradi januarja lani ubitega iranskega generala Kasema Sulejmanija na iraškem letališču v ameriškem napadu z brezpilotnimi letali. Kot se je govorilo takrat, naj bi Američani, to storili zato, ker naj bi Sulejmani pripravljal načrte za napade na ameriške diplomate in ameriške vojake v regiji.

Znano je pa je tudi, da Iran je že takrat v svojem odzivu ob uboju Sulejmanija poudarjal, da se bo maščeval za njegovo smrt. Zdaj pa to Ali Hamenej objavlja na Twitterju brez kakršnih koli omejitev, in to na ameriškem informacijskem sistemu.

In zdaj nazaj v naslovu zapisanemu vprašanju! Ali bo tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej ostal brez svojega tviter računa, ker grozi Trumpu s smrtjo? Ne, ker si to Twitter to upa storiti le nepomembnim posameznikom po svetu in seveda tudi Trumpu, ker to Twitterju omogočajo ameriški lobiji iz ozadja./LN/Foto; arhiv LN