Tako ugotavljajo strokovnjaki o smrtnosti bolezni Covid 19 glede na starost

Ljubljana/Dunaj, 23. januar 2021 – Kar zadeva smrtnost zaradi okužbe ali bolezni Covid-19, na primer “smrtnost primerov” je ta v ZDA 1,7 odstotna, v Avstriji 1,8 in v Nemčiji 2,2 odstotka.

A velja vedeti, da se umrljivost s starostjo poveča, ugotavljajo strokovnjaki. Tako naj bi ta za osebe stare od 65 do 74 let smrtnost dosegala 3,6 odstotka obolelih, za ljudi do 85 let pa ta naraste na kar 10,8. Po podatkih AGES (Agencija za zdravje in varnost hrane Republike Avstrije) pa naj bi smrtnost pri ljudeh starejših od 85 let poskočila na kar 21,7 odstotka.

AGENS ob tem dodaja, da so odobrena cepiva za Covid-19 – mRNA Pfizer / BioNTech in Moderna – zelo učinkovita in, da so varnostni podatki dobri. Kako pa je z vplivom na mutacije pa zdaj še se ni povsem jasno.

No in tako je bilo v avstrijski prestolnici Dunaj danes, 23. januarja, zaradi sprejetih zajezitvenih ukrepov, da bi jezni Slovenci in slovanski državljani, ki tako radi negodujejo zaradi ukrepov slovenske vlade, videli, kako je to pri naših severnih sosedih. Vir – povezava – časnik Heute.athttps://www.heute.at/g/so-leer-ist-wien-im-harten-lockdown-100119687