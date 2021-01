Mi trdimo, da je SP v rokometu v Egiptu sramota za šport; RZS pravi le: »Organizacija tekmovanja v Egiptu pokleknila«

Ljubljana/Kairo, 25. januar 2021 – V športu je poraz pač poraz! A velja vedeti tudi to, da je prvi mož IHF – Mednarodne rokometne zveze Egipčan Hasan Mustafa. Prav ste prebrali! Hasan Mustafa je na položaju predsednika IHF že od leta 2000, torej 21 let. Zagotovo je prav Hasan Mustafa bil glavni akter, ki je Egiptu zagotovil letošnje SP.

Znano pa je tudi to, da IHF pretresajo afere s korupcijo ter kritike na račun sodnikov ter tudi nečedne posle predsednika Hasana Mustafe, ki naj bi v lastne žepe odtujil precej finančnih sredstev, čeprav zato Egipčan ni bil nikoli uradno kaznovan.

F

Rekli boste, kaj pa ima to z izločitvijo Slovenije iz nadaljnjega tekmovanja na SP v Egiptu, se razume po neodločenem izidu z reprezentanco Egipta in okužbo naših rokometašev pred odločilno teko z domačini. Veliko, zelo veliko! To bo vidno v prihodnjih dneh. Pa še to! Če te na športen način premagajo nasprotniki, je to dokaz, da so pač boljši. A če te onemogočijo na tako nešporten način, kot so egiptovski organizatorji naše rokometaše, je to sramota za šport. Velika sramota!

P

In tako je odločilno tekmo proti Egiptu na svoji spletni strani opisala naša Rokometna zveza…Organizacija tekmovanja v Egiptu pokleknila – V rokometni reprezentanci nikdar nismo in ne bomo iskali izgovorov. Kot vselej prevzemamo odgovornost ob vsakem projektu. Zagotovo bi lahko kaj storili drugače, tudi bolje, a vseeno pa smo se tokrat – zares objektivno in čez noč – pred za nas ključno tekmo proti Egiptu znašli v situaciji, v kakršni še nismo bili nikdar. Lahko bi zapisali, kaj vse se nam je – ne po naši krivdi – zgodilo med že tako kratkimi pripravami, a ta del bi še sodil v sfero naše obljube. Zato pa zares ne moremo mimo dogajanja na predvečer, noč in dan odločilnega dvoboje proti gostiteljem za to raven tekmovanja nedostojno slabo organiziranega svetovnega prvenstva. “Vse skupaj le še dodatno izkazuje nedorečeno organizacijo prvenstva. Dejstvo je, da smo imeli v zadnji noči in na dan tekme ogromno zdravstvenih težav. Če se spomnite, smo jih imeli, s Tilnom Kodrinom in Urhom Kastelicem sicer v drugi obliki, tudi že prej. Zato absolutno ne moremo biti zadovoljni z organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu,« dan po zaključku slovenskih nastopov v Egiptu razmišlja generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijić. »Po odigrani tekmi in uradni prijavi zaradi zdravstvenega stanja igralcev so se nam oglasili z egiptovskega ministrstva za zdravje, a bistvenih sprememb ne pričakujem, dokler bo mednarodna rokometna zveza (IHF) delovala tako, kot deluje,« še dodaja Cvijić.Kar dvanajst (!) igralcev naše reprezentance se je v 24 urah pred našo zadnjo tekmo v Egiptu zastrupilo s hrano. Pa to ni bila »virozica«. Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. Prek noči sta obležala Staš Skube in Dragan Gajić, tik pred tekmo se je v garderobi od bolečin v (se oproščamo – lastnih izbljuvkih) sesedel in bil prepeljan nazaj v hotel naš največji in najmočnejši mož Blaž Blagotinšek. Kar devet fantov pa se je kljub slabemu počutju odločilo vztrajati zase, za ekipo, za preboj v četrtfinale, med osem najboljših reprezentanc sveta. Za Slovenijo! Enotno, športno združeno državo, ki jo imamo vsi najraje na svetu. Iz kakšnega testa smo, bomo pokazali že na naslednjih akcijah, saj nas letos čakajo še številni izzivi. Naše težave odgovornih niso pretirano zanimale. A vseeno smo pri uradni zdravniški službi prvenstva ob vrnitvi v hotel po tekmi o stanju naših izmučenih, obolelih igralcev naredili uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo. Pa se na tej ravni tekmovanja gotovo ne bi smelo.

In zdaj še tisti, ki se bodo borili v zaključnem delelu SP 2021:

ČETRTFINALE

Sreda, 27. januarja, ob 17.30:

DANSKA – EGIPT (1) (Kairo)

Ob 20.30:

ŠVEDSKA – KATAR (2)

ŠPANIJA – NORVEŠKA (3)

FRANCIJA – MADŽARSKA (4)

POLFINALE, Kairo

Petek, 29. januarja, ob 17.30:

ZMAGOVALEC 1 – ZMAGOVALEC 2

Ob 20.30:

ZMAGOVALEC 3 – ZMAGOVALEC 4

TEKMA ZA 3. MESTO, Kairo

Nedelja, 31. januarja, ob 14.30

FINALE, Kairo

Nedelja, 31. januarja, ob 17.30