A se je sindikatom zafrcljalo?

Ljubljana, 24. januar 2021 – Zakaj naj bi se jim? Zato, ker so sindikati leta 2010, od takratne vlade (vodil jo je Pahor) zahtevali (podrli so mu nujno potrebno pokojninsko reformo), da ne sme podaljševati let odhoda delavcev v pokoj, ker ti po 40 letih delovne dobe niso več sposobni delati. Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije je takrat vodil Dušan Semolič.

Zdaj, leta 2021, pa ta isti sindikat(i), nasprotujejo temu (vlado vodi Janša), da bi se morali delavci po 40 letih delovne dobe in 65 let starosti z delodajalci dogovoriti o upokojitvi, in ne kot doslej, da so delavci samovoljno odločali, ali si še želijo delati ali ne, pri čemer pa delodajalec ob tej delavčevi odločitvi ni imel nobenega vpliva.

Milo rečeno je tak poziv, predlog in celo zahteva sindikatov nelogična, nesprejemljiva in unikatno pogojevanje, saj takšnega odnosa ne uveljavlja nobena država. Kaj šele, da bi si dovolila pogojevati delodajalcem, do kdaj morajo ti zaposlovati delavca.

Zakonska odločitev, ki je bila sprejeta (konec lanskega lata) namreč ni nič drugega, in sicer le to, da dobi tudi delodajalec pravico povedati svojemu delavcu, ki ga ima zaposlenega, s prej navedenim stanjem njegovega časovnega angažiranja (40 let delovne dobe in starostjo 65 let) ali je delavec z navedenimi pogoji še ustrezen za proces dela, ki ga opravlja.

Zakon pa ob tem ne ovira, ne delavca in ne delodajalca, da se dogovorita za podaljšanje pogodbe o delu, če zato izrazita skupni interes. A ob tem za to dejanje pravno uredita podaljšan pogodbeni odnos.

Vse logično in normalno. A ne za sindikate, ki so zdaj pripravili celo predlog za ustavno presojo takšnega zakonskega dopolnila. V njem pa trdijo, da naj bi takšno urejanje odnosa med delavcem in delodajalcem kršilo ustavo.

In še zanimivost! Zvezo svobodnih sindikatov danes vodi Lidija Jerkič, in sicer tista “borka” za delavske pravice, ki je leta 2010 sodelovala pri rušenje takratne pokojninske reforme.

Da je jasno! Sedanja sprememba ni korenita pokojninska reforma, ampak je le nepomemben delček ureditve na področju delovne ter pokojninske ureditve ter tega res nelogičnega stanja pri nas. Tak je bil sklep ZPIZ – o tem (aktina povezava na Sporočilo za javnost).

Obljubljamo pa, da bomo v kratkem objavili še dodatne informacije tega nelogičnega nasprotovanja sindikatov za ureditev, da bi čim več mladih hitreje vključili v delovne in razvojne procese družbe./Pripravil: J. Temlin/Fotografije: le ponazoritvene