V Sloveniji včeraj opravili 5418 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1430, umrlo je 19 oseb

Ljubljana, 27. januar 2020 – Včeraj, 26. januarja je bilo opravljenih 5418 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1430 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 26,4 –odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 10.528 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 420 okuženih testirancev (4,0 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1140. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 172 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3406 ljudi, včeraj 27.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 26. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5418 PCR/10.528 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1430 (26,4 %)/420 (4,0%)

– Št. hospitaliziranih: 1140 (-17)

– Št. oseb na intenzivni negi: 172 (-20)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 80

– Št. umrlih: 19 (-8)

V državi je trenutno 17.905 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki covid-sledilnika.

Pomembno! Slabši dnevni rezultati so vplivali tudi na povprečno število potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh – to je trenutno 1245, včeraj je znašalo 1227. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev znaša 853.

VREDNO VEDETI, DA SLOVENIJA SPREMLJA PACIENTE S COVIDOM S POMOČJO SISTEMA TELEMEDICINE – V UKC Ljubljana Covid bolnike spremljamo tudi s sistemom telemedicine, kjer s pomočjo vprašalnikov in merilnikov (krvni tlak, pulzni oksimeter in temperaturo) zaznajo zgodnje poslabšanje zdravstvenega stanja pri pacientu in ustrezno ukrepamo/ Video: Vir: UKC



CEPIVO IN CEPLJENJE – Prvi mož britansko-švedske multinacionalke AstraZeneca Pascal Soriot je za italijanski časopis La Repubblica izjavil, da je bila pogodba z Združenim kraljestvom podpisana tri mesece pred EU-jem, ki da je zavlačeval z odločitvijo. To naj bi bil tudi razlog, da proizvodnje cepiva proti covidu-19 ne more biti tako hitra….…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 857 na novo okuženih skupaj 3050. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1.381 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 135. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4769 osebe, samo včeraj 31.

Avstrija: Od sobote do nedelje so v Avstriji ob testiranju našli 1641 novih okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 1873 oseb intenzivno nego pa potrebuje 311. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.564 oseb, včeraj 49.

Pomembno! Avstrijski učitelji v odprtem pismu ob nadaljevanju pouka v učilnici zahtevajo, da morajo vsi, ki se želijo udeležiti pouka opraviti test. Poleg tega naj bi se obveznost nošenja mask FFP2 razširila na vse, ki bi se ali se bodo nahajali v šolskih stavbah, zahteva avstrijski sindikat profesorjev (ÖPU) in krščanskih sindikalistov v sindikatu AHS. Če posamezni dijaki ali študentje ne bodo izpolnili teh zahtev, se bodo morali vrniti k učenju na daljavo še zahteva sindikat avstrijskih učiteljev.

