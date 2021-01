V Sloveniji včeraj opravili 4506 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1005, umrlo je 20 oseb

Ljubljana, 29. januar 2020 – Včeraj, 28. januarja je bilo opravljenih 4506 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1005 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 22,3 –odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 7.527 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 289 okuženih testirancev (3,8 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1082. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 169 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3449 ljudi, včeraj 20.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 28. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4506 PCR/7.527 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1005 (22,3 %)/289 (3,8%)

– Št. hospitaliziranih: 1082 (-24)

– Št. oseb na intenzivni negi: 169 (-2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 94

– Št. umrlih: 20 (-3)

V državi je trenutno 17.451 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki covid-sledilnika.

Pomembno! Kot e znano že od včeraj sta Obalno-kraška in zasavska regija sta po novem spet v črni fazi in vlada v teh dveh regijah zaostruje ukrepe. Od sobote se spet zapirajo smučišča ter vse pred tednom dni odprte trgovine in storitvene dejavnosti, vrata zapirajo tudi muzeji in knjižnice, še naprej pa bodo odprte trgovine z živili in kozmetiko, kjer bo od sobote, torej po vsej državi, mogoče spet kupiti nogavice in perilo.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po uradnih podatkih NIJZ-ja je bilo doslej v Sloveniji proti covidu-19 z enim odmerkom cepljenih 51.653 ljudi, z dvema pa 13.319…..…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) opozarjajo, da vpliv cepljenja na dinamiko epidemije skoraj ne bo opazen, dokler ne bo precepljene vsaj deset odstotkov populacije, kar je vsaj 200.000 ljudi.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 561 na novo okuženih skupaj 3117. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1286 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 121. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4828 osebe, samo včeraj 29.

Avstrija: Od sobote do nedelje so v Avstriji ob testiranju našli 1500 novih okuženih oseb. Trenutno se v bolnišnicah zdravi 1.747 ljudi, 298 pa jih je na oddelkih za intenzivno terapijo. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.607 oseb, včeraj 51.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN