V Sloveniji včeraj opravili 1458 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 268, umrlo je 19 oseb

Ljubljana, 1. februar 2020 – Včeraj, 31. januarja je bilo opravljenih 1458 PCR-testov– okuženih pa je bilo 268 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 18,4 –odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 3226 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 85 okuženih testirancev (2,6 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1066. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 169 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3503 ljudi, včeraj 19.

V državi imamo tako 17.244 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki sledilnika za covid. V zadnjih sedmih dneh so v povprečju potrdili 1.222 okužb na dan.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 31. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1458 PCR/3226 hitri testi

– Št. pozitivnih: 268 (18,4 %)/85 (2,6%)

– Št. hospitaliziranih: 1066 (+13)

– Št. oseb na intenzivni negi: 169 (+4)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 30

– Št. umrlih: 19 (+6)

POMEBNO! – Iz Zdravstvenega doma Ljubljana sporočajo, da se od srede, 3. februarja, do petka, 5. februarja, na Gospodarskem razstavišču spreminja termin izvajanja množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi za splošno populacijo.



Zaradi predhodnega cepljenja starostnikov z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 bo testiranje s hitrimi testi v navedenih dneh potekalo od 12. do 15. ure, s sprejemom do 13.30. V torek bo testiranje potekalo po ustaljenem urniku od 11. do 15. ure, s sprejemom do 13.30.

CEPIVO IN CEPLJENJE – V Slovenijo bo danes prispela nova pošiljka z okoli 17.550 odmerki Pfizerjevih cepiv. Naslednja pošiljka Pfizerjevega cepiva se pričakuje v torek, 9. februarja, ko naj bi v Slovenijo prišlo novih 17.550 odmerkov, nato 15. februarja 21.060 odmerkov in 22. februarja 22.030 odmerkov, so pojasnili na NIJZ-ju. Pfizerjeva pošiljka ta teden bo namenjena predvsem za drugi odmerek cepljenja. V prihodnjem tednu pa bodo nadaljevali cepljenje starejše populacije, cepiva bodo namenjena za starejše od 70 let

V preteklih dneh je v Slovenijo prišla tudi nova pošiljka cepiv proti covidu-19 proizvajalca Moderna, šlo je za 2400 odmerkov. Nova pošiljka s 4800 odmerki Moderninega cepiva se pričakuje v petek……..…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili le 94 od skupaj 1881 testiranih. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1275 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 100. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5054 osebe, samo včeraj 27.

Avstrija: Od sobote do nedelje so v Avstriji ob testiranju našli 1124 novih okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 1250 oseb intenzivno nego pa potrebuje 299. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.778 oseb in 57 včeraj.

