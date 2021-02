MAO med 7. in 8. februarjem vabi na brezplačen ogled razstav in vodene oglede za manjše skupine

Ljubljana, 5. februar 2021 – Praznik kulture je sijajna priložnost za obisk bližnjih muzejev in galerij. V Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so med 7. in 8. februarjem pripravili brezplačen ogled razstav in vodene oglede za manjše skupine. Zato vse, ki jih zanima arhitektura, oblikovanje, grafično oblikovanje ali fotografija, vabijo, da se ogled prijavite, in sicer na elektronski naslov: izobrazevanje@mao.si.

In zakaj obiskati MAO? Zato, ker je MAO osrednja slovenska muzejska ustanova za področja arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije. Ukvarja pa se z zbiranjem in hranjenem gradiva z navedenih področij, z njegovim raziskovanjem in predstavljanjem javnosti.

No, in to je ponudba vodenih ogledov, ki se bodo izvajali v ponedeljek, 8. februarja:

▪11.00 edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja (vodi: Boštjan Vuga)

▪12.00 Vodstvo po gradu Fužine (vodi: Katarina Metelko)

▪13.00 edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja (vodi: Maja Šuštaršič)

▪14.00 Vodstvo po gradu Fužine (vodi: Katarina Metelko)

▪15.00 Nika Zupanc (vodi: Mika Cimolini)

▪16.00 edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja (vodi: Danica Sretenović)

▪17.00 Nika Zupanc (vodi: Mika Cimolini)

Pa še to!Trenutno si v MAO lahko ogledate te razstave:

Predmet in zbirka

Niko Kralj: Od matrice do igrače

edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja

Nika Zupanc: Stoli

Predhodne prijave na vodstva so obvezne, ob prijavi vam bodo poslali potrditveno sporočilo ali pa vas kmalu obvestili o novih datumih vodenih ogledov.

Torej! Praznik kulture je sijajna priložnost za obisk bližnjih muzejev in galerij in seveda obisk Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO).