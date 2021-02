V Avstriji s ponedeljkom nekateri sprostitveni ukrepi, vendar tudi nove kazni za kršitelje

Dunaj, 7. februarja 2021 – V Avstriji od 8. februarja ne bo več veljavna 24-urna policijska ura, ampak bo ta nadomeščena s časom med 20. in 6. uro zjutraj. A to še ni vse! Zdaj se začenja ta pravo! Gre za kazni, ki jih bodo pri naših zahodnih sosedih začeli uveljavljati od ponedeljka 8. februarja, če bodo prekršena določena pravila in omejitve.

Namreč, kdor sprejete odredbe t. i. policijske ure druge omejitve ne bo upošteval, lahko pričakuje ne prav nizke globe. Na primer, če bodo avstrijski državljani ter seveda vsi tujci, ki ne bodo imeli posebnih odobritev kršili policijsko uro, bodo za to kršitev morali odšteti 1.450 evrov. Da se ne bi izigravalo sprejete odredbe in omejitve bo veljalo, da se bo to štelo za prekršek, in sicer, če bo oseba v opredeljenem času v poslovnih prostorih, prevoznem sredstvu ali v katerem koli javnem prostoru. No, tisti, ki se bodo izgovarjali, da nimajo denarja za poplačilo kazni, prej omenjeni 1450 evrov, bodo ti morali v zapor in sicer za štiri tedne.

In še opozorilo za tiste, ki bi se hoteli zbirati v poslovnih prostorih. Tisti, ki policiji ali pristojnim upravnim organom zavrnejo dostop do svojih poslovnih prostorov (se razume, v času t. i. policijske ure med 20. in 6. uro zjutraj) bodo morali plačati kazen 1.450 evrov. Lastniku poslovnega prostora, prevoznega sredstva in tudi zasebnih prostorov, v katere bi se vstopalo v nasprotju z določenimi omejitvami, pa se lahko izreče globa celo do 30.000 evrov. Druga možnost je zaporna kazen do šestih tednov. Seveda gre za podjetja, ki pravzaprav sploh ne bi smela biti odprta, na primer diskoteke ali drugi poslovni prostori, ki še nimajo dovoljenja za odprtje. Tisti, ki pa bodo prekršili pravilo dovoljenja za obratovalni čas, lahko doleti kazen v višini 3.600 evrov.

No, pred odprtjem velja dodati še to, da bodo v Avstriji s ponedeljkom ob nekaterih sprostitvenih ukrepih, v približno 400 lekarnah po državi ponudili prebivalstvu brezplačno hitro testiranje, na katere pa se bo treba naročiti, saj je zanimanje za hitro testiranje, kot to velja tudi v Sloveniji, zelo veliko.

Od 8. februarja dalje bodo stopile v veljavo naslednje sprostitve in omejitve:

-Trgovine, muzeji, knjižnice in živalski vrtovi se lahko ponovno odprejo (Obvezne so maske FFP2.).

-Storitveni obrati se lahko ponovno odprejo (Ob vstopu je potrebno predložiti negativen rezultat testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur.).

-Omejitev izhoda velja od 20. do 6. ure.

Preostalo kulturno področje ter nastanitve in gostinski lokali ostajajo zaprti do konca februarja. V sredini februarja bodo pristojni ocenili, če je ponovno odprtje mogoče z začetkom marca. Osnova za to odločitev je 7-dnevna incidence pod 50. Po odprtjih bo za udeležbo na dogodkih in obisk nastanitev potreben negativen test na covid-19.

Od 25. januarja je na javnih prevoznih sredstvih, v trgovinah, v storitvenih dejavnostih ter na trgih že obvezna uporaba mask FFP2. Maske FFP2 pa so obvezne za vse, ki so starejši od 14 let, od 6 let je namesto te maske obvezna ustno-nosna zaščita.

No in še podatek za slovenske starše, ki tako goreče zahtevajo odpiranje šol. V sosednji Avstriji se bodo šole odprle 15. februarja, učitelji in starši pa se medtem že pripravljajo na hitro testiranje otrok. Testiranje bo namreč obvezno za vstop v razred, otrok, ki ne bo testiran, se bo moral šolati na daljavo.

Vstop v Avstrijo je kljub zaostrenim ukrepom za goste iz večine evropskih držav še naprej mogoč brez omejitev. Tukaj najdete podrobne informacije v povezavi z vstopom v Avstrijo v angleščini / v nemščini.

No in še informacije za slovenske državljane, ki jih objavlja slovensko veleposlaništvo na Dunaju… http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=6151

Velja vedeti! Avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve je danes, 7. februarja, sporočilo, da bodo od ponedeljka, 8. februarja, mejni nadzor v Avstriji občutno poostrili. V začetku tedna so bila prilagojena pravila vstopa, ki jih je zdaj treba tudi strožje nadzorovati.

Vidite tako je pri naših zahodnih sosedih, kjer se nekaterih prav tako razburjajo kot pri nas, a se ve, da ne bo popuščanja dokler ne omejijo virusa na minimum./Objavo pripravil JT/Fotografije ponazoritvene