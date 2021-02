KUL-u in DeSUS-u le uspelo vložiti konstruktivno nezaupnico

Ljubljana, 10. februar 2021 – Strankam LMŠ, SD, Levice in SAB, ki se imenujejo KUL (Koalicija ustavnega loka) in DeSUS, ki še ni del Koalicije ustavnega loka, je le uspelo zbrati pogum in vložili konstruktivno nezaupnico proti sedanji vladi, in sicer s podpisi desetih poslancev. Kot je že znano vlado želi zamenjati KUL, ki premore 39 poslanskih glasov ter DeSUS, ki še vedno ne ve, koliko glasov od štirih poslancev sploh lahko prispeva, so ne glede na to odločili, da se za mandatarja ustoliči Karel Erjavec.

Kot je na posebni novinarski konferenci povedal »prihodnji« mandatar, se je pod tokratnim dokumentom vložene nezaupnice sedanje vlade podpisalo deset poslancev, po dva iz vsake stranke podpisnice (iz DeSUS-a sta to Franc Jurša in Jurij Lep).

Karel Erjavec, morebitni bodoči predsednik vlade

Svoj pogled so na novinarski konferenci podali tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec, predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec in predsednica SAB Alenka Bratušek, so javnosti dali vedeti, čeprav vedo, da nimajo dovolj glasov za rušenje vlade, da bodo storili vse, da Sloveniji zagotovijo boljšo vlado, kot jo ima zdaj.









Najbolj zanimiv odgovor, če odmislimo ponavljajoče se stavke Karla Erjavca, da hoče storiti vse za »rešitev« Slovenije, je prispeval Marjan Šarec, ki je na novinarsko vprašanje kakšen izid glasovanja pričakuje, izdavil, da ni vedeževalec. Zanj pa je bolj pomembno to, da se konstruktivna nezaupnica vloži.

Predlagatelji priznavajo, da nimajo potrebnih 46 glasov, a računajo na vest vsakega poslanca (pri tem mislijo na poslance, ki podpirajo sedanjo vlado). Kako in s čim bodo »trkali« na vest poslancev, pa ne vedo ne »prihodnji mandatar« in tudi ne predstavniki KUL-a.

No, zdaj, ko je nezaupnica le vložena, bi glede na poslovniške roke o predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše poslanci lahko razpravljali in odločali že ta petek, a najpozneje prihodnjo sredo, 17. februarja. Najverjetnejši dan naj bi bil sicer ponedeljek, 15. februarja. Kdaj koli bo razprava o nezaupnici potekal, že sedaj lahko zapišemo, da bo v DZ spet zanimivo.