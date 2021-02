Erjavec bo s KUL-om “rušil” Janševo vlado prihodnji ponedeljek

Ljubljana, 12. februarja 2021 – Kot poroča STA, bo Državni zbor o konstruktivni nezaupnici Janševe vlade in s predlogom za izvolitev Karla Erjavca za predsednika vlade s pomočjo opozicije, zbrane v t. i. KUL-u, odločal na izredni seji v ponedeljek, 15. februarja, je danes sklenil kolegij predsednika DZ.

Seja se bo začela ob 10. uri, ni pa še znano, koliko časa bo trajala. Bodo pa imeli predlagatelji nezaupnice na voljo največ uro časa za dopolnilno obrazložitev predloga, prav tako lahko kandidat za mandatarja v eni uri predstavi programske zasnove vlade. Besedo bo imel tudi premier Janez Janša, ki bo odgovoril na očitke iz nezaupnice ter predstavil svoj pogled na dosedanje delo vlade.

Zanimivo je to, da Erjavec še zdaj nima jasnega podatka oz. zagotovila o podpori lastnih poslancev, se ste včeraj organov stranke udeležila le Franc Jurša in Jurij Lap. Medtem ko se sestanka nista udeležila Branko Simonovič in Ivan Hršak, in sicer kot je povedal Erjavec zaradi »slabega počutja«. Glede na zanimiv izgovor Simonoviča in Hršaka (seveda upoštevajoč izjavo Erjavca), je upati, da se bo njuno “slabo počutje” do ponedeljka popravilo ter da se še Francu Jurši ne bi »poslabšalo«.

A, kot vse kaže to ne moti Šarca in njegov LMŠ, SD Tanje Fajon, Levice s koordinatorjem Mescem in Alenko Bratušek SAB, ki si ji je uspelo po ne prav prijaznih okoličanih po smrti poslanca Kramarja zagotoviti poslanski stolček, da Erjavci kljun navedenemu kot trdijo zagotavljajo 39 glasov svojih poslank in poslancev.









To povezano u Bratuškovo smo dodali zato, ker na seji DZ ne bo glasovanja o spremembah poslovnika, s katerimi bi se po zahtevi SAB, LMŠ, SD in Levici naj poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo, saj je tak predlog padel že na pristojni komisiji./J.Temlin/Foto: arhiv LN