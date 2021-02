Zlato pročelje Cankarjevega doma v znak podpore ozaveščanju o raku v otroštvu in mladosti

Ljubljan, 14. februar 2021 – 15. februarja obeležujemo mednarodni dan boja proti otroškemu raku. V ta namen bo naš največji kulturni center – Cankarjev dom Ljubljan – v podporo otrokom in mladostnikom, obolelim za otroškim rakom, v ponedeljek, 15. februarja 2021, pročelje Cankarjevega doma osvetlil z zlato barvo. Kot so sporočili iz CD se ta s tem dejanjem pridružuje mednarodnemu dnevu boja proti otroškemu raku in ozaveščanju o tej hudi bolezni.

Akciji so se pridružili tudi septembra 2020, saj je mesec september mednarodno združenje za pediatrično onkologijo SIOP po vsem svetu razglasilo za mesec ozaveščanja o raku pri otrocih.

Starši otrok, obolelih za rakom, in zdravljenih na hematoonkološkem oddelku Pediatrične klinike, združenih v društvu Junaki 3. nadstropja, širijo glas o najmlajših onkoloških bolnikih in njihovem simbolu – zlati pentlji . Zavzemajo se za napredno zdravljenje in oskrbo ter za boljše razumevanje težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov med zdravljenjem in po njem.

Zlata pentlja simbolizira ozaveščanje, hitrejše diagnosticiranje ter manjše število smrti, invalidnosti in posledic zdravljenja.

Kot sporočajo organizatorji te pohvalne akcije, pozivajo vse, da si ta dan, in z misli in dejanji skozi vse leto, pripnemo zlato pentljo za vse junake: otroke in mladostnike, ki se pogumno spopadajo z rakom, za vse, ki so ga premagali, za družine, ki pogumno živijo naprej, čeprav so zaradi te bolezni izgubile otroka, ter za zdravstveno osebje in prostovoljce, ki svoj poklic in čas namenjajo otroškemu raku. Da! Zagotovo velja podpreti vse pozitivno naravnane aktivnosti v znak podpore ozaveščanju o raku v otroštvu in mladosti./Objavo pripravila A.T.Seme /Vir: CD