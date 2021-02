Včeraj v Sloveniji okuženih 910 oseb, umrlo 7 bolnikov; Obalno kraška regija vse slabša

Ljubljana, 19. februar 2020 – Včeraj, 18. februarja, je bilo opravljenih 4556 PCR-testov– okuženih pa je bilo 910 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 20,0–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi kar 19.723 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 623. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 114 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3762 ljudi, včeraj 7.

Kot je na dopoldanski vladni novinarski konferenci povedala vladna govorka Maja Bratuša, se po državi spet krepijo nekatera žarišča okužb. Med občinami glede na potrjene četrtkove okužbe izstopajo Ljubljana (94), Koper (62), Kranj (39), Maribor (29), Domžale (21), Kamnik (18), Nova Gorica (17), Rogaška Slatina (16,) Jesenice in Izola (14), Novo mesto (13), Šentjur in Postojna (12).

Na ravni države znaša 249, najvišjo sedemdnevno pojavnost okužb pa ima obalno-kraška regija. “Če bi ukrepi še vedno veljali po regijah, obalno-kraška regija po epidemioloških podatkih ne bi bila več v oranži, ampak že v rdeči fazi in že zelo blizu črne faze,” je povedala vladna govorka in opozorila, da se mejnikom rdeče faze približuje tudi primorsko-notranjska regija. Zanimivo, da razloga kaj, se dela narobe v Kopru, doslej pristojni še niso navedli.

UKC Ljubljana je s podjetjem Majbert Pharm sklenil pogodbo za nabavo hitrih antigenskih testov, je razvidno s portala javnih naročil. Od marca do maja bo Majbert Pharm ljubljanskemu UKC-ju dobavil do 22.800 testov po 1,79 evra oz. 1,96 evra z DD-jem, so pojasnili v UKC-ju.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 17. 2. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4556

– Št. pozitivnih: 910 (20,0 %) –

Št. hospitaliziranih: 623 (+4)

Št. oseb na intenzivni negi: 114 (-2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 40

– Št. umrlih: 7 (-3)

– 7-dnevno povprečje: 748 (včeraj 768)

Sedemdnevno povprečno število okužb je po danes objavljenih podatkih NIJZ-ja nekoliko nižje kot dan pred tem, in sicer znaša 748 (včeraj 768). Po neuradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 11.246 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 85.536 ljudi, z dvema pa 49.384…..…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 388 okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 798 od tega jih 73 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5417 osebe, samo včeraj 8. Na Hrvaškem so ugotovili 11 primerov novo mutacijo britanske različice novega koronavirusa.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 1.818 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 8.346 oseb in 34 včeraj. Trenutno je v bolnišnici zaradi covid-19 zdravi 1.320 ljudi, od tega jih 258 potrebuje intenzivno nego.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Ukrepi Slovenije – V veljavi je ukrep, po katerem je mogoče iz Avstrije, Italije in Madžarske v Slovenijo vstopiti na vseh cestnih in železniških povezavah. Pogoj za vstop je še vedno negativni izvid testa na novi koronavirus, sicer mora potnik v karanteno. Izjema so potniki, ki so cepljeni, in tisti, ki so covid-19 preboleli.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN