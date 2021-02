V ljubljanskem Tivoliju do konca aprila na ogled arhitekturni presežki v leseni gradnji

Ljubljana, 23. februar 2021 – V ljubljanskem Tivoliju bo vse do konca letošnjega aprila na ogled razstava »Arhitektura v lesu danes za jutri.« Razstava, ki so jo ob podpori Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in javne agencije SPIRIT Slovenija pripravile Odprte hiše Slovenije (OHS) v sodelovanju s partnerji, prikazuje odlične arhitekturne projekte lesene gradnje slovenskih arhitektov in konstrukcijskih inženirjev. Med predstavljenimi projekti so tudi štiri arhitekturne realizacije, ki so v letu 2020 prejele nacionalno nagrado za Naj leseno gradnjo 2020.

Razstava na 80 panojih v Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju prikazuje inovativno, trajnostno in navdihujočo uporabo lesa tako pri konstrukciji samih stavb kot pri notranji opremi.

Eva Eržen, programska vodja, Odprte hiše Slovenije: »Razstava predstavlja izjemno pestro tipologijo arhitektur: od lesenih izobraževalnih stavb, športnih dvoran, stanovanjskih hiš, do turističnih, javnih objektov in interierjev, ki les uporabljajo na najrazličnejše načine. Danes je še posebej pomembno, da razumemo pomen kakovostno grajenega prostora, ki razvija estetske in funkcionalne standarde bivalne kulture ter regionalne značilnosti v sozvočju z najsodobnejšo tehnologijo in prilagajanjem na podnebne spremembe. Porast rabe lesa kaže na vse večje zavedanje o pomenu kakovostno in trajnostno oblikovanih prostorov. Gradnja z lesom je hitrejša, energetsko učinkovitejša in bivalno prijaznejša od klasične gradnje. Prav tako ima bivanje v stiku z lesom veliko pozitivnih lastnosti, saj lesene stavbe nudijo visoko stopnjo bivalnega ugodja. Lesena gradnja lahko s pravilnim izborom lesa, vrsto konstrukcije in načinom gradnje izpolnjuje bistvene zahteve sodobne trajnostne gradnje, ki zmanjšuje obremenitev okolja.«

Predstavitev razstave Arhitektura v lesu danes za jutri, ki so jo ob podpori direktorata za lesarstvo na MGRT in Spirita pripravile Odprte hiše Slovenije, na ogled pa bo do 30. aprila 2021; sodelovali bodo generalni direktor direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc, v. d. direktorja Spirita Tomaž Kostanjevec in programska vodja Odprtih hiš Slovenije Eva Eržen, ki bodo tudi na voljo za izjave; Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju, LJUBLJANA Foto: Nebojša Tejić/STA

Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je postregel z nekaj številkami: »Slovenija je tretja z lesom najbolj obdarjena država v Evropi. Prirast lesa v letu 2019 je znašal 8,8 milijonov m³, posekali smo 5,3 milijona m³ hlodovine, predelali pa le 1,8 milijona m³. Naš cilj je, da bi doma predelali 3 milijone m³ lesa in s tem v izdelke vezali okoli 7,5 milijona ton CO2, kar predstavlja skoraj 50 % letnih emisij v Sloveniji. Ovrednoteno s ceno ogljičnih kuponov to pomeni kar 170 milijonov evrov letno! Velik pomen pri zniževanju emisij toplogrednih plinov ima prav trajnostna lesena gradnja, saj les ob nastajanju in v obdobju uporabe skladišči CO2.« Lesena hiša povprečne velikosti tako v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2, je ponazoril. »Zato na Direktoratu za lesarstvo aktivno podpiramo uporabo in predelavo lesa ter spodbujamo leseno gradnjo. Les bo namreč zaradi svojih estetskih, strukturnih in okoljskih značilnosti nedvomno ostal eden najpomembnejših gradbenih materialov tudi v prihodnosti. Zato bodimo prijazni do narave in okolja in uporabimo slovenski les!«

SPIRIT Slovenija skupaj z Direktoratom za lesarstvo že od leta 2013 izvaja vrsto aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma v tujini. »Z njimi krepimo zavedanje o lesu in si prizadevamo za pozitivno podobo lesa v javnosti. Tako se že nekaj let partnersko vključujemo tudi v projekt Odprte hiše Slovenije. Na ta način skupaj širimo primere dobrih praks ter izobražujemo javnost o vrednotah dobro oblikovanega in grajenega prostora,« pravi dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija. S podporo razstavi, ki nosi pomenljiv naslov »Arhitektura v lesu danes za jutri« želijo pokazati, kaj se da narediti s premišljeno, kreativno in trajnostno uporabo lesa. »Zavedamo se, da lesena gradnja ni samo trenutna smernica, temveč predstavlja izjemno okoljsko, socialno in gospodarsko priložnost. Zato nas veseli, da tudi pri nas v zadnjih letih opažamo povečano zanimanje za gradnjo lesenih objektov. Verjamemo, da smo k temu malce prispevali tudi z našimi promocijskimi aktivnostmi, zato jih bomo v letošnjem letu še intenzivirali. Z razstavo, ki jo gledate danes, spodbujamo odločitve za gradnjo z lesom za boljši jutri!« je zaključil.

Med predstavljenimi projekti so tudi arhitekturne realizacije, ki so v letu 2020 prejele nacionalno nagrado Naj lesena gradnja 2020, ki sta jo lani že tretjič zapovrstjo podelila gospodarsko ministrstvo ter SPIRIT Slovenija, in sicer: Stanovanjsko apartmajsko naselje Podbreg, Ekohiša BIC Ljubljana, Trajnostni športni center Squashland in Tržnica Medvode. Namen te nagrade je spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k večji uporabi lesa, ki je že tradicionalno slovenski naravni potencial.

Sicer pa so v razstavo uvrščeni tudi projekti, nominirani za prestižno mednarodno arhitekturno nagrado Mies van der Rohe 2022 in projekti letošnjih nagrajencev Prešernovega sklada, biroja Jereb in Budja arhitekti. Razstava bo na ogled vse do 30. aprila 2021.