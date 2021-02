Mariborski zdravnik, ki je v Slovenijo vnesel afriški sev, je dokaz neetičnosti in nepremišljenosti

Maribor, 27. februar 2021 – Zdravnika, zaposlenega v UKC Maribor, ki je s svojega turističnega potovanja iz Namibije v Slovenijo prinesel južnoafriško različico virusa, je res dokaz neetičnosti.

Dejstvo je, da je njegovo ravnal neprimerno, in sicer zato, ker je v tem obdobju, ko celoten svet obdaja virus, lahkomiselno odšel na dopust in to področje, ki nima nikakršnih uradnih zagotovil, da bi bilo varno. Še huje pa je, da je kot vrhunski medicinski strokovnjak s svojimi nespametnimi dejanji po vrnitvi s svojimi ogrozil okolico, kjer deluje. Zato je javnost, nad njegovimi nespametnimi dejanji lahko upravičeno zgražana in zaskrbljena.

Storjeno dejanje bi morala takoj obravnavati zdravniška stroka, UKC Maribor in Zdravniška zbornica, in to z vso resnostjo, če se želijo odpraviti dvomi, ki bodo zagotovo prisotni pri prebolelih, trenutno bolnih in tudi tisti, ki tudi tistih, ki sploh še ne vedo, da so okuženi.

Namreč, tak pristop lahko poraja dvome, do zdaj res izjemno angažiranih zdravnikov in zdravstvenega osebja, da tudi pri njih ni vse tako, kot mora biti. Res bi bila škoda, če bi se to zgodilo!

Zato je dejanje mariborski zdravnik dokaz neetičnosti in nepremišljenosti, a to njemu prav ali ne./LN