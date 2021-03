Koronavirus – Povprečje okužb v zadnjih 7 dneh znaša 736; Minister za zdravje Janez Poklukar o svojih prvih odločitvah

Ljubljana, 1. marec 2021 – Včeraj, 28. februarja, je bilo opravljenih 4487 PCR-testov–okuženih pa je bilo 729 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 16,2–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi kar 48.003 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 543. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 91 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3864 ljudi, včeraj 11.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 28. 2. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4487 PCR/ 48.003 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 729 (16,2 %)

– Št. hospitaliziranih: 528 (-15)

– Št. oseb na intenzivni negi: 84 (-7)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 64

– Št. umrlih: 9 (-3)

Sedemdnevno povprečno število okužb je po danes objavljenih podatkih NIJZ-ja nekoliko nižje kot dan pred tem, in sicer znaša 736 (včeraj 768). Trenutno imamo v Sloveniji aktivno okuženih 10.650 ljudi sporoča covid sledilnik

Štirinajstdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev na ravni Slovenije znaša 500,8, medtem ko je v obalno-kraški regiji, kjer so epidemiološke razmere najslabše, 830,8. Glede na 14-dnevno incidenco pa so razmere najboljše v posavski regiji, kjer ta znaša 246,1.



Minister za zdravje Janez Poklukar – V mojih prvih dneh na ministrstvu za zdravje, smo se sestali s predstavniki zavoda za zdravstveno zavarovanje in z združenjem zdravstvenih zavodov, s katerimi skušamo na novo evalvirati ceno covid storitev in dogovoriti izhodišča za financiranje programov javnih zdravstvenih zavodov v letu 2020. Sestal sem se tudi s predstavniki NIJZ in nacionalnega laboratorija za okolje in hrano.

Za prvo državno sekretarko na ministrstvu za zdravje je bila imenovana Alenka Forte, imenovani so bili tudi člani strokovne svetovalne skupine za obvladovanje epidemije.

Vodja skupine je Mateja Logar, člani pa so Mario Fafangel, Bojan Beović, Simona Repar Bornšek, Miroslav Petrovec, Tjaša Žohar Čretnik, Milan Krek, Nina Gorišek Mikšič, Matjaž Jereb in Lucija Mak Uhan. Robert Carota ostaja koordinator bolnišničnih kapacitet.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 123.087 ljudi, z dvema pa 51.406.

Osnovni cilj posodobljene nacionalne strategija cepljenja je zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem, omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter znova vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi, socialno življenje in preostale aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene.

Po oceni vlade je zato treba najprej cepiti tiste skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi bolezni covid-19, in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, 60 odstotkov oziroma 1,2 milijona prebivalcev.https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

O t.i. digitalni prepustnici – Evropska komisija naj bi tokom tega meseca predstavila zakon o t. i. digitalni zeleni prepustnici s katero naj bi državljani članic dokazovali, da so cepljeni proti koronavirusu. To pa naj bi jim postopoma omogočalo varna potovanja. Kako si rešitev predstavlja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pa še ni točno znano.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 394 okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 770 od tega jih 65 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5552 osebe, samo včeraj 11.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 1.920 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 8.605 oseb in 31 včeraj. Kljub vse večjemu številu novih okužb je avstrijski generalni sekretar gospodarske zbornice Karlheinz Kopf prepričan, da se bo gostinstvo in gostinstvo odprlo sredi marca, računajo tam okoli 15. marca.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN