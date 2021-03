V Muzejska četrti na Dunaj razstava izbor sodobnega slovenskega oblikovanja

Dunaj, 2. marec 2021 – 4. marca se na Dunaju, v galeriji DesignAustria, ki se nahaja v Muzejski četrti, odpira velika razstava izbora sodobnega slovenskega oblikovanja, ki zajema izdelke lokalnega izvora in sledi trajnostnim načelom. Razstava z naslovom Prihodnost bivanja (Future of Living) je prikaz slovenske ustvarjalnosti in poudarja vlogo kulturnega in kreativnega sektorja kot gonila trajnostnega razvoja. Njen poudarek pa je na internacionalizaciji slovenskega oblikovanja tudi z namenom iskanja podjetniških priložnosti in mednarodnega sodelovanja.

Razstava je nastala v sodelovanju med Centrom za kreativnost, Veleposlaništvom Republike Slovenije na Dunaju in SKICO – Slovenskim kulturno-informacijskim centrom v Avstriji, – bo eden večjih promocijskih dogodkov slovenskega predsedovanja Svetu Evrope od julija do konca decembra 2021, svojo pot pa začenja na Dunaju.

Predstavljeni izdelki in storitve združujejo ustvarjalnost s poslovno vizijo. Poudarjajo zgodbe majhnih blagovnih znamk, ki izražajo funkcionalnost, strast do življenja in narave, vključujejo inovativne načine uporabe lokalnih materialov, zlasti lesa, in nove tehnike proizvodnje, ki se opirajo na regionalno obrtništvo in napredne tehnike trajnostne proizvodnje.

































Na razstavi bo predstavljenih kar 43 izdelkov iz nabora 90 izdelkov, ki so v zadnjih dveh letih prejeli znak odličnosti »Made in Slovenia«. Kolekcija »Made in Slovenia« v mnogočem predstavlja napore Centra za kreativnost, ki deluje v sklopu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje – povezovati, promovirati, podpirati in razvijati kulturni in kreativni sektor v Sloveniji ter ga aktivneje povezati z gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem. Izdelki napovedujejo prihodnost bivanja, kjer surovih materialov ni več v izobilju, kjer je treba racionalizirati načine produkcije in uporabe človeških virov ter izdelke približati novi generaciji uporabnikov, ki si želijo njim prilagojene rešitve. Te so v tehnološko napredni in inovativni izdelavi, ki jo proizvajalci in oblikovalci združujejo z ljubeznijo do življenja in narave.



















Organizacija: Center za kreativnost (CzK), SKICA – Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji, Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju

Kustosinji: Zala Košnik, Mika Cimolini, poslovna vodja programa CzK

Postavitev razstave: Kabinet 01; Grafična podoba: Studio Kruh; Vodja Centra za kreativnost (CzK): Anja Zorko: Ekipa CzK: Maja Kovačič, Urška Krivograd, Marko Podjavoršek, Blaž Šenica

Projekt sofinancirata Evropska unija (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) in Republika Slovenija. In še to, da bo razstava na ogled med 5. marcem in 25. aprilom 2021./Objavo priredila ATS/LN/Foto: press CzK