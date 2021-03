Lidl Slovenija v Ljubljani odprl svojo novo trgovino, ki je obenem 62. Lidlova trgovina v Sloveniji

Ljubljana, 4. marec 2021 – Lidl Slovenija je danes, 4. marca, v neposredni bližini severne ljubljanske obvoznice, na Slovenčevi ulici, odprl svojo novo trgovino, ki je obenem 62. Lidlova trgovina v Sloveniji in že 8 v Ljubljani. V novi trgovin je za kupce na voljo na 1.100 kvadratnih metrih bogata izbira Lidlovih izdelkov in kot zagotavljajo naj bi bila ta odlične kakovosti.

Ob odprtju svoje 62. trgovine so v Lidlu Slovenija v okviru svoje trajnostne pobude »Ustvarimo boljši svet« s katerim podpirajo izbrano organizacijo ali društvo, so tokrat izbrali društvo, ki ima svoj sedež v neposredni bližini nove trgovine, in sicer Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi kateri so podarili sredstva v vrednosti 500 evrov.

Kot so sporočili iz Lidl Slovenija je poslovalnica Slovenčevi ulici zasnovana po najnovejšem konceptu opreme Lidlovih trgovin. Za še boljšo nakupovalno izkušnjo njihovih kupcev bo poskrbljeno s pomočjo sodobne blagajne na dotik, blagajniški pult pa je za lažje zlaganje nakupa nižji in podaljšan. Sodobno zasnovana je osvetlitev trgovine, pa tudi regali, kjer je še več prostora za izdelke. Hladilniki za hlajene in zamrznjene izdelke ter skrinje za meso kupcem omogočajo, da lažje posegajo po izdelkih, prav tako sta v skladu z vodilom, da naj bo vsak nakup kar najbolj hiter in preprost, zasnovani Lidlova pekarna in Lidlova tržnica. V najnovejših (in tudi v nedavno posodobljenih) trgovinah imajo poseben prostor tudi Lidlove lastne blagovne znamke, ki so kupcem še bolj na dosegu roke.

Kot zagotavljajo bodo poleg izvrstne ponudbe Lidlovih izdelkov, ki je, ko že zapisano, postavljena na 1.100 kvadratnih metrih prodajne površine, bo kupcem na voljo tudi avtomat z okusno kavo Lidl TO GO, ki ima certifikat Fairtrade.

»Veseli me, da v Lidlu Slovenija uspešno širimo mrežo poslovalnic tudi v Ljubljani, s čimer se še bolj približamo našim kupcem. Gre za zanimivo lokacijo neposredno ob ljubljanski obvoznici, za katero verjamem, da bo še dodatno pripomogla k uspešnemu poslovanju trgovine,« je ob prilagojeni slavnostni odvaritvi povedal Davor Irgolič, vodja prodaje za zahodno regijo v Lidlu Slovenija./LN/Foto: press Lidel Slovenija/MP produkcija