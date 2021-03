V Sloveniji vse več različic novega koronavirusa

Ljubljana, 4. marec 2021 – Včeraj, 3. marec, je bilo opravljenih 5822 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1019 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 17,5–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi kar 27.194 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Pomembi! – V Sloveniji so do zdaj potrdili 83 primerov angleške, sedem nigerijske in dva primera južnoafriške različice koronavirusa. Sicer pa na koprskem območju angleška različica predstavlja štiri odstotke, tako da je obalno-kraška regija prav tako kot tudi osrednjeslovenska regija.

Zaostritev prehodov meja

Vlada je obravnavala tudi spremembe režima pri prehodu meje in po napovedih zaostrila prehajanje meje. Odlok bo začel veljati v ponedeljek.

“Razmere se znova zaostrujejo, posebej nas skrbijo vnosi novih sevov, za katere še ne vemo, kako se bodo odzivali na cepiva. Zato smo se odločili za zaostritev vstopnih pogojev na naših mejah,” je na vladni novinarski konferenci pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

“Ta način vstopa oziroma izstopa iz države smo že poznali. Bolj natančno smo tokrat specificirali tri različne tipe. Prvi je tip A. To so vstopne točke, ki bodo odprte oziroma bo tam možno prehajati 24 ur na dan,” je dejal.

24 ur na dan bo prehod možen na mejnih prehodih z Italijo (Vrtojba, Fernetiči in Škofije), z Avstrijo (Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona) in z Madžarsko (Dolga vas in Pince).

Drug tip mejnih prehodov so tako imenovani prehodi B. Ti bodo odprti le ob določenih urah. Pretežno so namenjeni lokalnemu prehajanju meja.

Policija bo na spletni strani objavljala tudi odprtost teh prehodov. Na meji z Italijo so to Krvavi potok, Robič, Predel, Nova Gorica – Erjavčeva, Meblo in Rateče.

Na meji z Avstrijo so to Holmec, Vič, Šentilj (magistralna cesta), Trate, Jurij in Kuzma. Na meji z Madžarsko pa sta to Hodoš in Čepinci.

Če ob prehodu meje potniki nimajo negativnega testa, niso bili cepljeni ali niso preboleli covid-19, bodo napoteni v karanteno, ki jo je po novem možno zaključiti po petem dnevu z negativnim testom. Osebe, ki redno prehajajo državno mejo, morajo ob prehodu meje od 15. marca dalje predložiti negativen test, ki ni starejši od 7 dni.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 511. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 86 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3861 ljudi, včeraj 4.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 3. 3. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5822 PCR/27194 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 1019 (17,5 %)

– Št. hospitaliziranih: 511 (-5)

– Št. oseb na intenzivni negi: 86 (+4)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 42

– Št. umrlih: 4 (-7)

– 7-dnevno povprečje: 787,9

Vlada je v sredo podaljšala tudi omejitve zbiranja in gibanja – V šole se po petih mesecih šolanja na daljavo v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov- o modelu C, izmenično en teden v šoli, en teden pa doma. Od vključno 6. razreda naprej pa bodo v učilnicah obvezne zaščitne maske tudi za učence. V srednjih šolah bodo maske obvezne ves čas.

Po zadnjih podatkih je v posameznih segmentih izobraževanja prisotnih:

– PREDŠOLSKO: 79 % otrok, 83 % zaposlenih.

– OSNOVNE ŠOLE: 90 % otrok in zaposlenih.

– SREDNJE ŠOLE: 85 % dijakov zaključnih letnikov.

Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 131.758 ljudi, z dvema pa 52.350.

Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 667 okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 740 od tega jih 69 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5531 osebe, samo včeraj 9.

Kot poroča hrvaška nacionalna televizija, je Evropska agenciji za zdravila (EMA) začela s postopkom ocenjevanja ruskega cepiva Sputnik V. To naj bi, v tretji fazi kliničnega testiranja izkazovalo 91,6-odstotno učinkovito, kar pa ni ocena in EME. Ali bo Hrvaška še pred potrditvijo EME nabavila rusko cepivo, HRT ne poroča.

Rusko cepivo proti koronavirusu Sputnik V je tako kot cepivo Astra Zeneca, ki je tako imenovano vektorsko cepivo. Za človeka to pomeni, da virusi, ki so postali neškodljivi, prenašajo “načrt”, s katerim se imunski sistem nauči braniti pred koronavirusi.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 2.324 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 8.540 oseb in 27 včeraj.

