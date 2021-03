SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021

Ljubljana, 6. marec 2021 – Javna agencija SPIRIT Slovenija je včeraj v Uradnem listu in na svojih spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021. Kot so sporočili je cilj javnega razpisa oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Med aktivnosti poslovnih klubov sodijo: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjavo informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednem seznanjanju slovenskih podjetij in institucij s poslovnimi priložnostmi in aktualnimi poslovnimi informacijami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; organizacija poslovnih dogodkov ter promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Ob tem je dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija dejal: »SPIRIT Slovenija že od leta 2008 sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini in sofinancira njihove aktivnosti. V tem času smo uspeli oblikovati mrežo slovenskih poslovnih klubov, ki slovenskim podjetjem ponujajo pomoč pri vstopu ali širitvi poslovanja na tujih trgih, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji. S svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja ter predstavljajo pomembno oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini.«

Okvirna višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo predmeta javnega razpisa je 450.000 EUR.

Javni razpis bo odprt do vključno 9. 4. 2021 do 13. ure, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si, in sicer na tej povezavi. Več informacij o slovenskih poslovnih klubih v tujini pa je na voljo na tej povezavi./LN/Spirit