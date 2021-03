Zakaj nikogar ne mote, da razpadajoča karavla kazi dolino Tamar?

Tamar, 7. 3. 2021 – Dolina Tamar sodi med najbolj obiskane in dostopne doline v Triglavskem narodnem parku. V Tamarju je tudi Planinski dom Tamar, ki obiskovalcem, ko bo seveda ponovno odprt (zdaj je zaradi koronavirusa zaprt) ponuja počitek in prava izvirna slovenska okrepčila pred vrnitvijo v Planico. Zdaj pa dolina Tamar ponuja le naravne lepote slovenskih Alp ter pogled na razpadajočo nekdanjo karavlo vojske JLA (To je tiste vojske, ki je bila, 25. oktobra 1991, pod budnim očesom pripadnikov takratne slovenske milice in teritorialne obrambe pospremljena na ladje v Kopru kjer so se vkrcali še zadnji vojaki jugoslovanske armade in zapustili ozemlje Slovenije).

No, tudi mi si privoščili (v sredo. 3. marca) pogled na lepote v dolini Tamar, a tudi na razdejanje, ki kazi to znamenito dolino. Namreč nekaj korakov od Planinske koče Tamar se nahaja objekt, in sicer prej omenjena nekdanja karavla, ki zdaj razpadajoča kazi področje znamenite doline in seveda s tem območje Triglavskega narodnega parka.

Ker nas, zagotovo pa ne samo nas, razpadajoča karavla že nekaj časa moti smo se lotili iskanja, zakaj to nikogar od pristojnih ne moti.

Na spletu nam je uspelo izbrskati podatek, da naj bi Ministrstvo za obrambo (bomo preverili) karavlo preneslo na Društvo revmatikov Slovenije.

Nato smo v enem od zapisnikov (datum zapisnika – 27. 3. 2018) KS občine Kranjska Gora našli podatek, da je Društva revmatikov objekt prodalo zasebniku. V zapisniku KS pa je zapisano, da je lastnik (no, vsaj do 27. 3. 2018) propadajoče karavle postal Šalej Gregor.

In kaj še piše v zapisniku KS občine Kranjska Gora z dne 28. 3. 2018? Da se mora poslati imenovanemu lastniku razpadajoče karavle predlog, da pospravi ruševine in zadevo uredi. To, kaj je novi lastnik nekdanje karavle postoril v minulih treh letih, od sprejetega sklepa KS občine Kranjska Gora, da stanje uredi, pa dokazuje naš zadnji posnetek iz doline Tamar, z dne 3. 3. 2021.









A je treba še kaj dodati? – Seveda! Prvič, da karavla v Tamarju zagotovo že od leta 1991 ne služi svojemu namenu, kar dokazuje v uvodu zapisani datum, 25. oktober 1991. Drugič to, da nihče od pristojnih tudi v tem primeru ne meni, da je odgovoren za sramotno stanje v najbolj obiskani in dostopni dolini v Triglavskem narodnem parku.

In tretjič še to, da ta, za nekatere nepomemben razpadajoči objekt, dokazuje, da živimo v neurejeni, predvsem pa slabo organizirani državi.













Ob tej ugotovitvi stanja, povezanega z razpadajočo karavlo v Tamarju, objavljamo tudi nekaj lepih posnetkov iz Planice in na poti do znamenite doline Tamar. /J.T./Foto: Janez Temlin