V sredo hospitaliziranih 453 ljudi, 10 jih je izgubilo življenje

Ljubljana, 11. marec 2021 – Včeraj, 10. marec, je bilo opravljenih 5786 PCR-testov– okuženih pa je bilo 860 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 14,9–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 25.741 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 453. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 90 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3901 ljudi, včeraj 10. Aktivnih primerov okužb v državi je po zadnjih podatkih sledilnika za covid-19 10.468.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 10. 3. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5785 PCR/25.741 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 860 (14,9 %)

– Št. hospitaliziranih: 453 (32 manj kot včeraj)

– Št. oseb na intenzivni negi: 90 (-2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 51

– Št. umrlih: 10 (6 več, kot včeraj)

– 7-dnevno povprečje: 705 (včeraj 728)

Stanje primerov okuženosti – Štirinajstdnevno povprečje potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev znaša 496,3, izhaja z vladne spletne strani. Najvišjo pojavnost so zabeležili v obalno-kraški regiji, kjer ta znaša 753,8. Sledita ji koroška (614,1) in gorenjska regija (595,2). Najboljša pa je slika v posavski regiji, kjer pojavnost znaša 206,6. Sledita ji jugovzhodna (394,2) in pomurska regija (411,7).

Podobno epidemiološko situacijo kažejo tudi podatki o sedemdnevni pojavnosti okužb na 100.000 prebivalcev, ki v državi znaša 254,8. Obalno-kraška regija ima najslabšo pojavnost, ta znaša 379,9. Sledita ji koroška (348,7) in gorenjska regija (302,6). Najboljše podatke pa beležijo v posavski regiji, kjer ta številka znaša 109,2. Sledita ji pomurska (206,3) in jugovzhodna regija (216).

Pomembno za male podjetnike – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask.

Kmalu se bodo sprostile vse dejavnosti, tudi v turizmu in gostinstvu, zato bo potreba po maskah še toliko večja. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS je v imenu MGRT v okviru drugega poziva že razdelila 4 milijone od 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask – Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske.

Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 150.144 ljudi in z dvema odmerkoma 63.908. https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 777 okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 811 od tega jih 79 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5635 osebe, samo včeraj 10.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 2.997 novih okuženih oseb. Trenutno se v bolnišnicah zdravi 1.578, od tega jih 301 oskrbujejo na oddelkih za intenzivno nego. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 8.798 oseb, samo včeraj 22.

