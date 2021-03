KUL opoziciji za interpelacijo ministrice Simone Kustec zmanjkalo kar 8 glasov

Ljubljana, 16. marec 2021 – Opozicijskim strankam LMŠ-ju, SD-ju, Levici in SAB-u, ki so želeli »odstaviti« ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, je danes nekaj po 1. uri zjutraj zmanjkalo kar 8 glasov v podporo interpelaciji, ki so jo vložili proti ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa je bilo 41 poslancev. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev. Interpelirano ministrico je podprlo 41 poslancev, in sicer poslanci njene stranke SMC, SDS-a in NSi-ja, poslanca manjšin in poslanec DeSUS-a Robert Polnar.

Trije poslanci DeSUS-a so pri glasovanju »izostali«, eden pa se je glasovanja vzdržal. Glasovanja se niso udeležili tudi poslanci Jelačičeve SNS. Poslanec Levice Željko Cigler je sejo spremljal na daljavo, glasoval pa je po telefonu.

Velja dodati, da je ministrica za šolstvo Simona Kustec pred začetkom maratonske šestnajsturne razprave poudarila (utemeljitve za 20 točk, s katerimi je opozicija utemeljevala ministričine napake, je ta ovrgla z obrazložitvami na kar 92 straneh), da interpelacija nima osnov in da jo zavrača v vseh njenih točkah.

Nasprotno od ministrice, pa je opozicija v predstavitvi svojih stališč izpostavljala predvsem dolgotrajno zaprtje šol, ki da bi ga ministrica morala preprečiti in pri tem poudarjala, da se je ministrica prilagajala pogledom SDS in predvsem predsedniku vlade.

Izid glasovanja kaže, da se opoziciji z interpelacijo ministrice Simone Kustec spet lahko »preštela« in ugotovila, da ji je tokrat zmanjkalo kar 8 glasov./LN