Moderni klasiki ponujajo dva nova romana – DOBRI MOŽJE in SPEČI SPOMINI

Ljubljana, 16. marec 2021 – Znamenita zbirka Cankarjeve založbe – Moderni klasiki, ki letos praznuje 20-letnico izhajanja, ponuja tokrat dva nova avtorja, in sicer Nobelovega nagrajenca Patrica Modiano z razvojnim romanom Speči spomini, ki ga je prevedel Aleš Berger, spremno besedo je prispeval Janez Pipan ter roman enega od najpomembnejših sodobnih nizozemskih pisateljev Arnona Grunberga z romanom Dobri možje, ki ga je v slovenski jezik prevedla in spremno besedo napisala Mateja Seliškar Kenda.

SPEČI SPOMINI /Patrick Modiano/ – Speči spomini (2017) obujajo sledi šestih žensk, ki jih je pripovedovalec srečal v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in potem izgubil spred oči. Od nekaterih pobegne, druge ga uvedejo v ezoterično okolje, ob tretji postane sokrivec pri nekem zločinu, zaradi česar se mora lep čas skrivati.

Speči spomini so tudi odličen primer tiste »umetnosti spominjanja«, s katero se je Modiano vpisal med Nobelove nagrajence za književnost, in berejo se lahko kot razvojni roman, kot pripoved o »vzgoji srca« ali kot vznemirljivo razmišljanje o ponavljanjih, »večnih vračanjih« v življenju in v literaturi. K temeljitemu vpogledu v življenje in delo francoskega modernega klasika v tej izdaji pripomore tudi izčrpna spremna beseda Janeza Pipana.

DOBRI MOŽJE /Arnon Grunberg/ – Genieka Janowskega vsi kličejo Poljak, toda njegova identiteta ima samo tri središča: je gasilec, mož in oče. Tako profesionalno kot zasebno se trudi izpolniti svoje vloge in zadovoljiti pričakovanja drugih. V četi C je timski igralec, z razumevanjem sprejema zbadanja in šale; sinu, ki je tih in brez prijateljev, izpolni željo in mu priskrbi ponija; dobro skuša izpolnjevati tudi svoje zakonske dolžnosti. Predvsem pa se neizmerno trudi ljubiti. A kot se rado zgodi v življenju dobrih ljudi, mu tla spodnese pretresljiva tragedija in ljubezen zanj nenadoma postane bolečina. Po usodnem dogodku ga v iskanju smisla pot vodi od spokorništva v kurniku do snubljenja v Ukrajini.

Bralec Poljaku sledi v nepričakovane smeri in nenavadne situacije, med posebneže in slehernike, pri tem pa roman obema zastavlja na videz preprosto, a ključno: kaj pomeni biti dober mož in človek? Razgibana pripoved, ki svoj hipnotični ritem ustvarja z neskončnimi priredji in ponavljanji, počasi gradi napetost, ki je skoraj neopazna, nelagodje, ki ga ne znamo neposredno imenovati, vse do silovitega zaključka./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN