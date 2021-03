Družba Valicon raziskala zadovoljstvo s stanjem v družbi glede na lanski junij in glede na obdobje pred epidemijo

Ljubljana, 17. marec 2021 – Občuten upad zadovoljstva s stanjem v družbi glede na lanski junij in glede na obdobje pred epidemijo, v tem pogledu smo se vrnili na raven pred štirimi leti ugotavlja raziskovala hiša Valicon. Tudi pogled v prihodnost je bolj pesimističen, nazadnje je bil tak v prvi polovici leta 2014 še ugotavlja raziskava.

Osebna sreča na približno enaki ravni, z rahlo negativnim trendom. Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti. Kot so sporočili iz Valicona so zadnjo meritev izvedli v začetku marca. Danes, 17 marca, pa so objavili prvi del rezultatov, oceno zadovoljstva s stanjem v družbi in doživljanje osebne sreče, temu bodo sledili še rezultati za zaupanje v institucije in poklice. Ob tem dodajajo, da raziskave Ogledalo Slovenije ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

ZADOVOLJSTVO S STANJEM V DRUŽBI – Trend zmanjševanja razkoraka med deležem zadovoljnih in nezadovoljnih s stanjem v družbi, ki ga je bilo opaziti v meritvah vse od začetka izvajanja raziskave decembra 2012, do decembra 2018, se je v začetku novembra 2019 ustavil in obrnil navzgor.

Junija 2020, kmalu po uradnem koncu prve epidemije, so ponovno izmerili boljši rezultat, a že takrat opozorili, da »so v fazi sprostitve ukrepov in normalizacije vsakdanjega življenja, vprašanje je namreč, če bi enak rezultat namerili tudi, če epidemije ne bi bilo.« Ta ocena se je žal izkazala za pravilno.

Zadnja meritev namreč kaže na ponoven in tokrat občuten porast deleža nezadovoljnih s stanjem v družbi, ta zdaj znaša 58% anketiranih (junija 2020, 40%). Delež teh, ki »sploh niso zadovoljni s splošno situacijo v Sloveniji«, znaša 21%, to je za štiri odstotne točke več kot junija lani. Delež »zelo zadovoljnih« je še vedno izrazito nizek, 1%, delež »zadovoljnih« pa 17% – skupaj je torej le manj kot petina zadovoljnih, kar je občutno manj kot junija lani, ko je bilo takšnih dobra tretjina (34%). Takšno razmerje med bolj zadovoljnimi in bolj nezadovoljnimi smo nazadnje izmerili pred štirimi leti, februarja 2017, a takrat še s pozitivnim trendom zmanjševanja razkoraka med deležema, ki je trajal vse novembra 2019. »Negativni odklon v oceni zadovoljstva s stanjem v družbi, ki so ga zabeležili novembra 2019, je bil očitno res začetek novega cikla negativnega trenda v oceni stanja v slovenski družbi. Takrat so ocenjevali, da gre za posledico politične nestabilnosti in strahu pred morebitno recesijo, ne vedoč, da je pred nami povsem drugačna kriza.

Junijski pozitivni rezultat je bil slej ko prej res le odraz kratkotrajne sprostitve ob razglasitvi konca prvega vala epidemije.

Ko še sporočajo, vse kaže, da smo v epidemijo vstopili z že načeto družbeno klimo, politično nestabilnost iz obdobja Šarčeve vlade je zamenjala koronakriza, sprostitev poleti ni trajala dolgo, zdaj pa se soočamo s posledicami dolgotrajnosti epidemije, pandemično utrujenostjo, hkrati pa z neko drugo obliko politične nestabilnosti – vlada je, vsaj na papirju, zopet manjšinska, padata ji tako politična podpora kot zaupanje pri upravljanju epidemije in njenih posledic, del družbe, ki je z njo bolj nezadovoljen, je še večji, kot je bil v primeru njene predhodnice, raziskave podpore strankam ob tem kažejo na vse bolj izrazito politično polarizacijo. Kot poudarja nosilci raziskave velja zato izmerjen rezultat razumeti v tem kontekstu, še posebej če upoštevamo, da so ga izmerili v času umirjanja števila novih okužb, sproščanja določenih ukrepov in pred objavami o zadregah s cepljenjem.

Če se bo vse našteto nadaljevalo, bo temu zelo verjetno sledil tudi trend nadaljnje rasti razkoraka med deležem bolj zadovoljnih in bolj nezadovoljnih v prid slednjih, pot nazaj, v stanje iz leta 2018, ko so bili indikatorji zadovoljstva najvišje v zadnjem desetletju, pa bo vse prej kot lahka,« poudarja Andraž Zorko.

To misel potrjuje tudi podatek o oceni prihodnjega razvoja dogodkov. Tudi v tem pogledu je namreč zaznati več pesimizma, saj je zrastel tudi delež tistih, ki menijo, da gredo stvari na slabše – ta znaša 62% in je najvišji po letu 2013, le da se je takrat ta delež zmanjševal (najbolj izrazito natanko pred šestimi leti, marca 2015). Da gredo stvari na bolje, meni le dobra desetina vprašanih (11%). To razmerje je podobno stanju iz prve polovice leta 2014, s to razliko, da je to takrat predstavljalo napredek, ker je bilo pred tem še slabše, sedaj pa velja ravno nasprotno.

OSEBNO RAZPOLOŽENJE – Negativnemu trendu z oceno stanja v družbi ne sledi tudi ocena osebne sreče, ta je približno na enaki ravni kot junija 2020, a predvsem zato, ker temu ni sledila niti junija 2020. Tudi primeru osebne sreče je bilo namreč razmerje med zelo srečnimi in zelo nesrečnimi najbolj ugodno v letu 2018, ko je bil sploh prvič delež zelo srečnih višji od deleža zelo nesrečnih. Tudi tu se je negativni obrat primeril novembra 2019, a se za razliko od ocene stanja v družbi junija 2020 ni bistveno popravil, marca 2021 pa ostaja na približno enaki ravni. Je pa zato, glede na tisto obdobje, tudi v tem primeru pogled za naprej bolj pesimističen, saj danes več kot petina anketirancev gleda na prihodnost z vidika osebne sreče bolj pesimistično (23%), medtem ko je bilo junija lani takšnih manj kot petino (19%). Delež bolj optimističnih pri tem ostaja nespremenjen (41%).

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, o svoji raziskavi zapisali pri Valiconu, podatki o raziskavi je bila ta izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo izbranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati pa so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Stopnja penetracije interneta v tej starosti na sploh v Sloveniji je 85%, višja od stopnje penetracije fiksne telefonije.

Čas anketiranja in velikost vzorca: 2019: 29.10.-5.11.; n=875 2020: 12.-15.6.; n=536 2021: 26.2.-5.3.; n=1.032/LN/Tabele: Valicon/Foto: LN