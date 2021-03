Aplikacija VešKajJeš: Dodani podatki za več kot 28.000 izdelkov

Ljubljan, 19. marec 2021 – Kaj se zares skriva za bleščečo embalažo živila? Ali zveneče navedbe s prehranskimi trditvami res odražajo pravo sliko izdelka? Aplikacija VešKajJeš vam je lahko v takih primerih v veliko pomoč, saj na hiter, preprost in razumljiv način »prevede« podatke o hranilni vrednosti v barve prehranskega semaforja.

V posodobljeni bazi, v katero so pred kratkim dodali nove podatke za več kot 28.000 izdelkov, je tako trenutno več kot 45.000 različnih živil in pijač. Ponudba na trgu se nenehno spreminja, saj proizvajalci na trg uvajajo nova živila, obstoječim pa spreminjajo sestavo, zato je nujno redno osveževanje podatkov o obstoječih izdelkih in dodajanje novih. Vnos novih izdelkov je v trenutnih epidemoloških razmerah velik logistični izziv, kljub temu je baza posodobljena, v njej pa uporabniki aplikacije danes najdejo izdelke iz šestih živilskih trgovin – Eurospin, Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš.

Spremembe izdelkov so stalnica

Včasih so spremembe manjše in ne vplivajo na hranilno vrednost živila, pogosto pa so tudi večje. »Takšne spremembe od industrije v resnici pričakujemo tako potrošniki kot tudi država, predvsem zmanjševanje vsebnosti sladkorja, soli in nasičenih maščob. Za delovanje aplikacije #VešKajJeš je zato zelo pomembno, da so naši podatki o sestavi živil posodobljeni. Pri tem nam zelo pomagate uporabniki aplikacije, ki nam pošiljate fotografije novih ali spremenjenih živil, za kakovost osnovne podatkovne baze pa skrbimo tudi sami,« je ob tej priložnosti izpostavil prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, vodja projekta Inovativne rešitve za informirane odločitve.

COVID-19 dodaten izziv pri zbiranju podatkov

Zbiranje podatkov se začne v živilskih trgovinah, v katerih ekipa raziskovalcev Inštituta za nutricionistiko najprej fotografira vsa razpoložljiva živila, nato pa se začne zahtevna obdelava podatkov, v okviru katere se podatki o sestavi živil vnesejo v podatkovno bazo. Začetek zadnjega popisa je bil načrtovan v aprilu 2020, vendar zaradi epidemije COVID-19 izvedba ni bila mogoča, saj se raziskovalci med popisovanjem v trgovinah zadržujejo dlje časa, v nekaterih trgovinah vse skupaj tudi več kot en mesec, kar med epidemijo ni bilo primerno. »Nam je pa uspelo raziskavo izvesti takoj po preklicu epidemije, zbiranje fotografij smo zaključili lani poleti, pred drugim valom epidemije. Jeseni je sledila obdelava več kot 100.000 fotografij živil, na podlagi katere smo zbrali podatke o hranilni vrednosti. Zdaj pa poteka še zbiranje drugih podatkov – npr. o sestavinah, alergenih, aditivih,« način zbiranja in obdelave podatkov pojasnjuje dr. Igor Pravst. Ob tej priložnosti se zahvaljuje vsem sodelujočim raziskovalcem in trgovskim družbam, ki so omogočile izvajanje raziskave v njihovih trgovinah. Zbiranje podatkov se financira iz različnih projektov, omogočili pa so ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo RS za zdravje in Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 (projekt FNS Cloud).

Potrošniki in trgovci: soustvarjajte z nami bazo živil

Na police slovenskih trgovcev prihajajo vedno novi izdelki, nenehno se spreminjajo tudi recepture obstoječih izdelkov. Zato je neprecenljiva pomoč uporabnikov aplikacije, ki podatke o izdelkih, ki še niso vključeni v bazo, z le nekaj kliki posredujejo ustvarjalcem aplikacije, poudarjajo na ZPS in dodajajo: »K še bolj popolni in celoviti ter redno posodobljeni bazi lahko prispevajo tudi sami trgovci, proizvajalci, in sicer tako, da partnerjem na projektu posredujejo informacije o predpakiranih prehranskih izdelkih.« Kako dodamo izdelek v bazo? Preverite na povezavi:

Redne nadgradnje za najboljšo uporabniško izkušnjo

Aplikacijo redno nagrajujejo in ji dodajajo nove funkcionalnosti. Od predstavitve aplikacije jih je bilo vnesenih že več 100, poudarjajo člani projektne ekipe na Institutu Jožef Stefan, ki je poskrbela za razvoj same aplikacije.

