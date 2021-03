Življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika Johna Lennona

Ljubljan, 23. marec 2021 – Pri založbi Učila, ki že vrsto let skrbi za izide biografij znanih glasbenikov. Založba je na knjižne polici položila biografijo enega največjih rokovskih zvezdnikov vseh časov, kontroverznega Johna Lennona, frontmana kultnih Beatlov in izjemnega glasbenika. O njegovem življenju in delu je bilo napisanih že nešteto knjig, a nobena ni takšna kot ta – tako celovita, tako analitična in hkrati tako osebna. Pri založbi Učila pa so z njo želeli obeležiti 40. obletnico Lennonove smrti.

Knjigo je napisala Lesley-Ann Jones, priznana glasbena biografinja in novinarka, ki se je ob 40. obletnici Lennonove smrti (kot je znano je 8. decembra 1980 pozno zvečer je odjeknila novica, da so v New Yorku hladnokrvno ustrelili najbolj priljubljenega rokovskega zvezdnika) lotila vznemirljivega raziskovanja, kdo je sploh bil John Lennon, eden od ‘slavne četverice’, ki je s svojim glasbenim in družbenim udejstvovanjem usodno zaznamoval svoj čas, njegove posledice pa čutimo še danes. Knjiga prinaša celovito podobo tega izjemnega glasbenika, opiše njegovo življenje, razjasni njegova razmerja z drugimi ljudmi, analizira njegovo nepričakovano smrt in predstavi glasbeno dediščino, ki nam jo je zapustil za vse večne čase.

Jonesova odkriva tančice ter sledi vzponom in padcem tako v njegovem poklicnem kot zasebnem življenju, zaradi katerih se je preselil v New York, kjer je padel pod streli tiste usodne zimske noči na ulici pred stanovanjskim kompleksom, v katerem je živel.

S pomočjo lastnega raziskovanja, neobjavljenih fotografij in ekskluzivnih intervjujev z ljudmi, ki so Lennona najbolje poznali (prve žene Cynthie, prvorojenca Juliana, kolega Paula McCartneyja, ljubice May Pang, prijatelja Davida Bowieja …) štirideset let po njegovi tragični smrti Jonesova ponujajo celosten pogled na eno izmed največjih glasbenih legend vseh časov.

IZ KNJIGE: “Beatli niso zgodovina. Njihove pesmi živijo, dihajo. Poznamo jih tako kot lastna imena. Originalni zvok, ki so ga ustvarili – čeprav je bil posnet z osnovno opremo –, ostaja svež kljub neskončnim obdelavam, remiksom, novim embalažam in ponovnim izdajam. Na britanski lestvici so imeli sedemnajst skladb na prvem mestu: več kot kdorkoli drug doslej. V Ameriki ljudje nikoli od nikogar niso kupili toliko albumov: ne prej ne kasneje. Dobili so sedem grammyjev, petnajst nagrad Ivor Novellos, kot najvplivnejši glasbeniki vseh časov pa so še vedno navdih številnim ustvarjalcem …”

Citati o Lennonu in Beatlih iz knjige: “Bil je hitrega jezika in eden izmed najbolj inteligentnih, iskreno socialističnih ljudi, kar sem jih kdaj spoznal. Socialističen je prava definicija, brez umetne politične konotacije. Pravi humanist. In s pravim zlobnim smislom za humor, ki sem ga kot Anglež oboževal.” David Bowie “Moj poslovni model temelji na Beatlih. Bili so štirje fantje, ki so drug pri drugem brzdali negativna nagnjenja. Drug drugega so držali v ravnotežju, skupna vsota pa je bila večja od vsote posameznih delov.

Tako vidim podjetništvo. Velikih stvari v podjetništvu nikoli ne naredi ena oseba, naredi jih skupina ljudi.” Steve Jobs “Vozili smo se skozi Kolorado, imeli smo prižgan radio in osem izmed prvih desetih pesmi na lestvici je bilo od Beatlov – ‚I Wanna Hold Your Hand‘ in vsi tisti zgodnji komadi. Počeli so stvari, ki jih ni nihče drug. Njihovi akordi so bili nori, enostavno nori, njihove harmonije pa so vsemu dale smisel … Vedel sem, da kažejo smer, v katero mora iti glasba.” Bob Dylan

O AVTORICI: LESLEY-ANN JONES je sledila svojemu pokojnemu očetu, športnemu poročevalcu Kenu Jonesu, med novinarje na Fleet Street. Tam je preživela več kot četrt stoletja in delala kot novinarka in kolumnistka za skoraj vse britanske nacionalne časopise. Med drugim je avtorica biografije o Davidu Bowieju ter biografije o Freddieju Mercuryju Bohemian Rhapsody. Sodelovala je tudi pri scenariju in produkciji dokumentarnega filma Lennon’s Last Weekend za MGMM Studios. Lesley-Ann Jones ima tri otroke in živi v Londonu.

No in življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika Johna Lennona je zdaj za slovenske bralce založila založba Učila. Knjigo je prevedel Simon Demšar, knjigo je uredila Branka Fišer obsega 416 strani ter 16 strani slikovnih prilog, zanjo pa boste morali odšteti 29,99 evra.