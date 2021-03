V slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 500 oseb, od tega jih 111 potrebuje intenzivno nego

Ljubljan, 31. marec 2021 – Včeraj, 30. marca, je bilo opravljenih 7206 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1558 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 21,6–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 24.124 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 500. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 111 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 4046 ljudi, včeraj 7. Sedemdnevno povprečje okužb v Sloveniji znaša 996. Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 123.031 okuženih. Pogoja za rumeno fazo nista izpolnjena, še več, od njiju se vedno bolj oddaljujemo, sploh kar se tiče pogoja 7-dnevnega povprečnega števila okužb,” je povedala Bratuša. Meja za oranžno fazo je postavljena pri 1000 povprečnih okužbah na teden dni, kar pomeni, da smo že skoraj nazaj v rdeči fazi.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 29. 3. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 7206 PCR/24.124 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 1558 (20,6 %)

– Št. hospitaliziranih: 500 (11 manj kot včeraj)

– Št. oseb na intenzivni negi: 111 (5 več kot minuli dan)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 66

– Št. umrlih: 7 (8 manj kot prejšnji dan)

– 7-dnevno povprečje okužb: 996 (957 dan prej)

Pregled po regijah in občinah – https://covid-19.sledilnik.org/embed.html#/sl/chart/Map

Vredno je vedeti – S 1. aprilom bodo na javnih zunanjih površinah znova obvezne zaščitne maske. Tudi do zdaj je veljalo, da so maske na javnih površinah potrebne takrat, kadar ne moremo zagotavljati 1,5 metra razdalje, je spomnila infektologinja Logar. “Vendar smo pogosto na ta del odloka pozabili. Pogosto se dogaja, da videvamo predvsem v urbanih središčih skupine ljudi, ki so na minimalni razdalji in nimajo mask.” Virus se po njenih besedah lahko širi tudi v zunanjem okolju, če ni primerne razdalje med ljudmi. Med rekreacijo maske niso potrebne, prav tako niso potrebne na zelenih površinah.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 191.217 ljudi in z dvema odmerkoma 104.563 (podatki še niso ažurirani). https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2623 okuženih oseb od 9064 testiranih. V bolnišnicah se zdravi 1.337 oseb na intenzivni negi pa jih je 144. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5974 osebe, samo včeraj 19. Podatek je pomemben za tiste, ki si želijo kljub omejitvam na Hrvaško.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 3.687 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 9.339 oseb, samo včeraj 31. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 2.337 od tega 530 pa potrebujejo intenzivno nego.

Številke iz zveznih držav:

Dunaj: 968

Spodnja Avstrija: 829

Zgornja Avstrija: 551

Štajerska: 415

Tirolska: 285

Koroška: 202

Salzburg: 193

Gradiščanska: 173

Vorarlberg: 71

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN