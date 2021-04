Kljub virusu, ki nas obdaja, je Cankarjev dom pripravil skoraj sto umetniškimi dogodki

Ljubljan, 1. april 2021 – Ljubljanski Cankarjev dom je v zadnjih štirih mesecih s skoraj sto umetniškimi dogodki in 40.000 ogledi različnih vsebin. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so kljub zaprtju in brez obiskovalcev uspeli s svojim progama »priti« po interaktivni poti do množice gledalcev, tudi iz različnih držav, ne samo iz Slovenije. V zadnjih štirih mesecih, od decembra 2020 do konca marca 2021, je bilo v Cankarjevem domu izvedenih nekaj manj kot sto dogodkov, postavljenih pet razstav ter prek družbenih omrežij in drugih kanalov posredovanih 15 partnerskih projektov. Cankarjev dom se je v sezoni 2020/21 prilagodil novim razmeram delovanja, kar pomeni, da večino programa posreduje občinstvu po spletu. Edini program, ki je ostal skorajda neokrnjen, je razstavni program, saj so bile galerije Cankarjevega doma do 1. aprila 2021 večino časa odprte.

Največ lastnega (po spletu posredovanega) programa so v Cankarjevem domu izvedli na področju druge glasbe, predvsem v sklopu Cankarjevih torkov (v prvem trimesečju leta 2021 je bilo izvedenih kar dvajset koncertov) ter v okviru filmskega programa: 23. Festival dokumentarnega filma je letos prvič potekal na zahtevo (kot tudi novembra Liffe), zanj je bilo izdanih več kot 1.500 dostopov, kar pomeni, da si je filme verjetno ogledalo najmanj dvakrat toliko gledalcev. Zelo izstopajoč in bogat pa je v Cankarjevem domu tudi med epidemijo kulturno-vzgojni program, ki otrokom in mladim podaja vsebine v obliki spletnih interaktivnih gledaliških produkcij.

E-koncerte druge glasbe spremlja občinstvo po različnih evropskih državah in tudi ZDA. Koncert glasbene skupine Pijammies, denimo, ki je bil 16. marca 2021 predvajan iz Gallusove dvorane, so si ogledali v desetih državah. Cikel koncertov Cankarjevi torki, ki v normalnih razmerah poteka v Klubu CD , v katerem je prostora za 250 obiskovalcev, tako prek spletno posredovanega dogodka nagovori bistveno širši krog ljudi. Poleg slovenskih ustvarjalcev pa so se predstavili tudi nekateri tuji umetnikov in mednarodne zasedbe. Med drugimi: Lana Cenčić (Hrvaška), Jure Pukl Quintet, slovensko-ameriška zasedba, ki je nastopila v živo iz kluba Porgy & Bess na Dunaju, v živo iz Theatra im Delphi v sodelovanju z Berta.Berlin pa so nastopili Mirna Bogdanović (BIH) & Povel Widestrand (Švedska) ter Johnanna Summer (Nemčija). Uspešno izveden je bil (prek spleta) tudi 7. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice: tri mednarodne zasedbe mladih ustvarjalcev so prek spleta dosegle več kot 700 ljudi. Skupno so imeli e-dogodki v okviru druge glasbe v prvem četrtletju 2021 skoraj 13.000 ogledov.

Kulturno-vzgojni program Cankarjevega doma je zabeležil v zadnjih štirih mesecih več kot 18.000 »obiskovalcev«. Plesno-gledališka predstava Nanine pesmi, nastala na pobudo Cankarjevega doma in v koprodukciji s SNG Maribor, je na božični dan zaživela na spletu in dosegla rekordnih 8.000 ogledov. Takoj, ko bodo razmere dovoljevale, bo Cankarjev dom predstavo izvedel na odru Gallusove dvorane, saj je za ogled v živo predhodno prijavljenih 3.000 posameznikov. Zelo uspešno je tudi sodelovanje med Cankarjevim domom in Nikom Škrlecom, enim najbolj priljubljenih igralcev med najstniško populacijo, ki je predstavo Naj gre vse v PI povsem prilagodil spletnemu predvajanju in nastal je Pi interaktivni spletni preformans. Na januarskem spletnem ogledu so našteli več kot 5000 ogledov.

Zadnji dan marca se je v Kosovelovi dvorani v koproduciji Cankarjevega doma in Zavoda Paviljon zgodila prva spletno posredovana gledališka premiera letošnjega leta, namenjena odraslim. Dramsko besedilo Preblizu avtorja in režiserja Jaše Kocelija je najnovejša postaja v raziskovanju gledališkega izraza doma in v tujini uveljavljenega režiserja nove generacije, s katero se po več projektih na velikih odrih (Trojanke, Čarobna piščal, Elektra …) vrača v komorno in dramsko-gibalno gledališče. V zgodbi para, ki se skupaj prebija skozi pasti večletne partnerske zveze, nastopata Domen Valič in Lea Mihevc.

Do danes, 1. aprila 2021, so bile v Cankarjevem domu na ogled razstave Iz oči v oči slovitega francoskega fotografa Henrija Cartier-Bressona, bienalna razstava Društva arhitektov Arhitektura-inventura (1918−2020) ter fotografski razstavi Andreja Blatnika Po sledeh Angela pozabe in Francija Viranta Počitnice v Rimu. Fotografske razstave so skozi spletne pogovore z avtorji zaživele tudi v virtualni realnosti. Kljub občasnim zapiranjem galerij Cankarjevega doma je ostal razstavni program osrednjega slovenskega kulturnega in kongresnega centra v letih 2020 in 2021 najmanj okrnjen.

Kot sporočajo Cankarjev dom s spletnim posredovanjem umetniških vsebin ohranja svojo kreativnost, številnim umetnikom in skupinam, predvsem slovenskim, pa poskuša tudi v spremenjenih razmerah ponuditi možnosti za delo. Hkrati so spletno posredovani dogodki prispevali tudi k mednarodni uveljavitvi umetnikov in skupin, predvsem pa Cankarjev dom ohranja povezanost z občinstvom. Z spletno posredovanimi umetniškimi dogodki, ki nastajajo na odrih Cankarjevega doma, zavod ohranja in razvija ključne programske vsebine tudi med zaprtjem poslopja na Prešernovi 10. Tudi kongresno-komercialni program se je začasno preselil na splet. No, seveda ni tako kot takrat, ko je naj največji hram kulturnih prireditev dostopen obiskovalcem v živo, a navedbe kažejo, da se da tudi v teh ne prav prijetnih časih za kulturne ustvarjalce priti z njihovimi programi do kulture željnih./ATS/LN