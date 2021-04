Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb v Sloveniji poskočilo na 1047; V bolnišnicah je 531 bolnikov, 123 jih zardi covid-19 potrebuje intenzivno nego

Ljubljan, 3. april 2021 – Včeraj, 2. april, je bilo opravljenih 4998 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1.296 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 25,9–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 18.903 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 531. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 123 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 4067 ljudi, včeraj 5. 7-dnevno povprečje: 1047.

Podatek za tiste, kis e cepite v Ljubljani – Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je v včeraj, 2. aprila, med drugim zaradi tehničnih težav nastala gneča pri cepljenju proti covidu-19, cepljenje znova poteka normalno in tekoče. Čakati je treba največ pet minut, so danes sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 3. 4. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4998 PCR/18.903 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 1296 (25,9 %)

– Št. hospitaliziranih: 531 (16 več kot dan prej)

– Št. oseb na intenzivni negi: 123 (5 več kot minuli dan)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 50

– Št. umrlih: 5 (4 manj, kot dan prej )

– 7-dnevno povprečje okužb: 1047 (1043 dan prej)

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so doslej cepili 260.240 ljudi in z dvema odmerkoma 116.121 (podatki še niso ažurirani). https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2.234 okuženih oseb od 9064 testiranih. V bolnišnicah se zdravi 1.469 oseb na intenzivni negi pa jih je 158. Do danes je na Hrvaškem umrlo 6.052 osebe, samo včeraj 29. Podatek je pomemben za tiste, ki si želijo kljub omejitvam na Hrvaško. Na Hrvaško lahko stopite z veljavni hitrim testom. A velja vedeti, ko se vračate od tam v Slovenijo se morate izkazati z PCR-testom.

Za vstop v Hrvaško potrebujete – Potrdilo o negativnem PCR ali hitrem antigenskem testu na SARS-CoV-2, ki se nahaja na Skupnem seznamu hitrih antigenskih testov in jih priznavajo države članice EU, objavlja pa jo Evropska komisija, ki ni starejši od 48 ur od trenutka testiranja do prihoda na mejni prehod. V kolikor gre za hitri antigenski test in bivanje daljše od 10 dni v Republiki Hrvaški, do desetega dne od izdaje prvega testa, mora slediti ponovno testiranje.

– Potrdilo o cepljenju za osebe, pri katerih je minilo 14 dni od drugega odmerka cepiva proti COVID-19 ali od prvega odmerka cepiv, za katere je predviden en odmerek.

– Potrdilo pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa oziroma zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da je oseba prebolela infekcijo SARS-CoV-19 v zadnjih 180 dneh, test pa je starejši od 11 dni.

– Možnost opravljanja PCR ali hitrega antigenskega testa takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (v lastnem strošku), pri čemer je obvezna karantena do prejetja negativnega izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se odredi karantena v trajanju 10 dni.

Izjeme od zgoraj navedenih pogojev so:

– Delavci in samozaposlene osebe, ki opravljajo ključne naloge, vključno z zdravstvenimi delavci, obmejni in usmerjenimi delavci ter sezonskimi delavci kot je to navedeno v Smernicah o realizaciji svobodnega gibanja delavcev v času pandemije bolezni COVID-19

– Učenci, študenti in stažisti, ki vsakodnevno potujejo v tujino.

– Pomorščaki in delavci v sektorju prometa in ponudniki storitev prevoza, vključno z vozniki tovornih vozil, ki prevažajo dobrine za uporabo na državnem področju ter tiste, ki so v tranzitu.

– Diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki prihajajo na povabilo mednarodnih organizacij ter čigar fizična prisotnost je potrebna za funkcioniranje teh organizacij ter vojno osebje, policisti, osebje civilne zaščite in humanitarni delavci pri opravljanju njihovih dolžnosti.

– Osebe, ki potujejo in nujnih družinskih in poslovnih razlogov, vključno z novinarji pri opravljanju njihove dolžnosti.

– Potniki v tranzitu, pri čemer Republiko Hrvaško morajo zapustiti v roku 12 ur od vstopa na ozemlje Republike Hrvaške.

– Pacienti, ki potujejo iz nujnih zdravstvenih razlogov.

Pomembna novost je tudi ta, da otroci mlajši od starosti 7 let, ki potujejo v spremstvu staršev/skrbnikov, ne potrebujejo negativnega rezultata testa ali karantene, v kolikor starši/skrbniki imajo negativen PCR ali hitri antigenski test oziroma potrdilo o cepljenju ali preboleli bolezni.

Začasna prepoved in omejitev prehajanja mejnih prehodov Republike Hrvaške zaenkrat velja do 15. aprila 2021

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 3.283 novih okuženih oseb. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 9.444 oseb, samo včeraj 37. V avstrijskih bolnišnicah se nahaja 2.197 od tega 531 pa potrebujejo intenzivno nego.

Številke okuženi po zveznih držav:

Gradiščanska: 105

Koroška: 181

Spodnja Avstrija: 674

Zgornja Avstrija: 381

Salzburg: 200

Štajerska: 307

Tirolska: 225

Vorarlberg: 96

Dunaj: 1.114

