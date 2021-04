Kar nekaj novosti na knjižnih policah Mladinske knjige

Ljubljan, 4. marec 2021 – Pri Mladinski knjigi so izšla knjižna dela Najlepši izleti za podaljšan konec tedna, Vadba za možgane dr. Garetha Moora in Moč – 50 vaj za vitalnost in življenjsko moč Oliverja Luka Deloira. Tudi zbirka Jasno in jedrnato je bogatejša za novi deli Likovna umetnost ter Znanost.

Po skoraj enoletnem umanjkanju potovanj in z njimi povezanih doživetij se veselimo dne, ko se bodo epidemiološke razmere tako umirile, da bomo spet lahko potovali. Do takrat se lahko potepamo tudi s pomočjo knjig, in sicer po Evropi, hkrati pa načrtujemo skorajšnje izlete in potovanja.

V knjigi Najlepši izleti za podaljšan konec tedna nam več avtorjev za 52 koncev tedna v letu ponuja veliko več kot le namige za izbor najlepših evropskih mest in pokrajin, razkrije nam tudi ideje za kratke, a nepozabne dogodivščine za pobeg iz vsakdanje rutine.

Popelje nas tako v prestolnice s pravim mestnim vrvežem kot pokrajine s čudovitimi naravnimi prizori in nam pojasni, zakaj nam največ doživetij ponudijo v določenem letnem času. V knjigi so številne uporabne informacije o znamenitostih, hotelih in restavracijah, prodajalnah …

Za otroke, no pa ne samo zanje pa so pri Mladinski knjigi založili otroško enciklopedijo MITI, LEGENDE IN SVETE ZGODBE – Odlična otroška enciklopedija, ki vabi mlajše in druge bralce, da raziščejo znane pripovedke iz grške in nordijske mitologije ter vrsto drugih zgodb v več kot 100 kulturnih izročilih.

Odkrijte osupljive mite o Anansiju, zahodnoafriškem bogu prevarantov, ki ima obliko pajka; zgodbo o sestrah Wawilak iz dežele Arnhem na severu Avstralije, ki tvorijo zemljo, ko hodijo po njej; ali slovanske zgodbe o Ivanu, ki lovi nagajivo Žar ptico. Preberite o divjih ljudožerskih pošastih, kot sta Minotaver in zmaj Fafnir, ter legendarnih junakih, ki so se borili z njimi, kot sta Tezej in Sigurd. Vključene so tudi legende o Robinu Hoodu, kralju Arthurju in vitezih okrogle mize, dediščina starodavnih epov, kot sta Mahabharata in Gilgameš, ter množica zgodb iz azteške mitologije in vrste drugih kultur./Objavo pripravila Alenka T. Seme/ Foto: LN