Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS zahteva takojšnje odprtje gostinske dejavnosti ter kritje izpada prometa in regresa v okviru interventnega zakona

Ljubljana, 14. april 2021 – Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je na vlado naslovila zahtevo za takojšnje odprtje gostinske dejavnosti ter kritje izpada prometa in regresa v okviru interventnega zakona.

V sporočilu za javnost so zapisali še: »Naše stališče je bilo in ostaja, da je v teh negotovih vremenskih razmerah za gostince edina rešitev, da se gostinski lokali odprejo po italijanskem modelu, torej tudi notranjost in ne zgolj terase. V panogi smo izgubili že 12 tisoč zaposlenih, številke pa se bodo še povečale, če ne ukrepamo takoj,« opozarja Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Ob tem so se obregnili tudi na zdravstveno stroko, ki vztraja, da je strežba varna zgolj na terasah, kar pomeni, da se veliko lokalov še ne bo moglo odpreti. V sekciji sicer ne bodo nasprotovali tej možnosti, ker lahko tako vsaj delno omogočimo opravljanje dejavnosti tistim, ki se jim takšen način obratovanja izplača. Vendar pa mora država zagotoviti pomoč vsem tistim, ki pod takšnimi pogoji ne bodo mogli poslovati.

Gostinski lokali niso vir okužb – Sekcija obenem vztraja, da gostinski in nastanitveni obrati niso vir okužb in da je druženje v zasebnih prostorih in po garažah bistveno bolj tvegano, saj se ne upoštevajo nikakršni zaščitni ukrepi. V sekciji so prepričani, da bi bilo bolj smiselno in varneje odpreti vse gostinske lokale ter nastanitvene obrate, saj se morajo tam držati strogih zaščitnih ukrepov. V sekciji obenem težko razumejo, zakaj so terase gostinskih obratov še vedno zaprte, saj različne mednarodne raziskave kažejo (katere niso navedli p.p.), da je tveganje za okužbo s koronavirusom na prostem zanemarljivo.

In še predlogi sekcije za interventni zakon – V sekciji predlagajo, da se poleg ostalih že veljavnih ukrepov, ki se morajo podaljšati do konca leta 2021, sprejme nov ukrep, ki bo zagotovil sredstva za ponovni zagon v panogi gostinstva in turizma. Vsi, ki jim je bilo z Odlokom prepovedano opravljati dejavnost ali so imeli bistveno zmanjšan obseg poslovanja, bi morali prejeti enkratno nadomestilo v sorazmerni višini upada prometa.

Prav tako v sekciji opozarjajo na težave tistih podjetij, ki so zaradi pogojev v razpisih ali ukrepih bili neupravičeno izključeni do posameznih pomoči. Nekateri pa bi morali zaradi nižjega upada prometa, zgolj za odstotek ali dva, državno pomoč v celoti povrniti. To pomeni, da se ponovno “kaznuje” tiste, ki so se v času epidemije trudili ohranjati stik z gosti in so poslovali v omejenem obsegu (dostava ali osebni prevzem hrane). Sprašujemo se, ali je torej za gostince bolje, da ne delajo nič in se ustavi vsa dejavnost, saj so v nasprotnem primeru kaznovani.

Zaradi likvidnostih težav podjetij naj se v interventnem zakonu predvidi tudi ukrep, ki subvencionira izplačilo regresa za leto 2020. Obenem naj se uvede znižana stopnja DDV za storitve gostinstva in turizma, in sicer najmanj do konca leta 2022. Sekcija vztraja, da mora biti pomoč namenjena vsem gostinskim in turističnim obratom, ki jim je vlada z Odlokom prepovedala opravljati dejavnost!

No, in še naš dodatek – Upati je, da bo vlada čim prej prisluhnila turistični dejavnosti, ob tem pa od nje zahtevala, da bodo vsi upoštevali veljavne varnostne napotke, ki jih zahteva zdravstvena stroka za zaščito prebivalstva. Tistim gostincem, ki pravil zdravstvene stroke ne bi upoštevali, pa je treba lokale zapreti za tri mesece brez kakršnega koli nadomestila za to obdobje./LN/spz – OZS/Foto: LN/le ponazoritvene